FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

IndiGo Fare Hike: LPG के बाद अब हवाई सफर भी हुआ महंगा, इंडिगो ने आज रात से इतने बढ़ाए टिकट के रेट

IndiGo Fare Hike: LPG के बाद अब हवाई सफर भी हुआ महंगा, इंडिगो ने आज रात से इतने बढ़ाए टिकट के रेट

जब न्याय बन जाए इंतज़ार तब जन्म लेती हैं ‘किस्सा कोर्ट कचहरी का’ जैसी फिल्में, देखिए दर्द में लिपटी अदालत की अनकही कहानी

जब न्याय बन जाए इंतज़ार तब जन्म लेती हैं ‘किस्सा कोर्ट कचहरी का’ जैसी फिल्में, देखिए दर्द में लिपटी अदालत की अनकही कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
US-Iran की जंग ने इस देश को कर दिया मालामाल, 15 दिन में कर ली 6,35,44,80,00,000 रुपये की कमाई

US-Iran की जंग ने इस देश को कर दिया मालामाल, 15 दिन में कर ली 6,35,44,80,00,000 रुपये की कमाई

एक दिन में ₹9,80,000 करोड़ स्वाहा... जानें 13 दिन में भारतीय निवेशकों का कितना डूब गया पैसा

एक दिन में ₹9,80,000 करोड़ स्वाहा... जानें 13 दिन में भारतीय निवेशकों का कितना डूब गया पैसा

भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़

भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 13, 2026, 11:23 PM IST

Horoscope 14 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 14 मार्च शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेंगे. कोर्ट-कचहरी में आज आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी. शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के मामले में आपको लाभ के अवसर कम मिलेंगे. कारोबार में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

वृषभ राशि
आज के दिन नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन सकती है. धन प्राप्ति सुगम होगी. सेहत का विशेष ध्यान रखें. परिजनों के साथ तीर्थ स्थल पर जाने की संभावना रहेगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. साझेदारी संभालकर करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.

मिथुन राशि
आज के दिन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. शरीर में थकान महसूस करेंगे. कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी. यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन आज आपको सफलता प्राप्त होगी. विवाद को बढ़ावा न दें. फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें. घर-परिवार की चिंता रहेगी. किसी व्यक्ति के उकसावे में न आएं. व्यवसाय ठीक चलेगा.

कर्क राशि 
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. लेन-देन में सावधानी रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. रुका हुआ काम शुरू करने की योजना बनेगी. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं. निवेश मनोनुकूल लाभ देगा. किसी मांगलिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए घर-बाहर प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण बना रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं. योजना फलीभूत होगी. कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

कन्या राशि
आज के दिन वाहन, मशीनरी और अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें. सुख के साधनों की प्राप्ति होगी. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल रहेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. धन प्राप्ति सुगम होगी. नौकरी में चैन रहेगा. लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी. धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

तुला राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी. भूमि और भवन में निवेश से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. काम करने की इच्छा कम होगी. विवाद से क्लेश संभव है. बनते कामों में बाधा उत्पन्न हो सकती है. मेहनत अधिक और लाभ कम रहेगा. नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि
आज के दिन जीवनसाथी से उपहार मिलने की संभावना रहेगी. परिवार का ध्यान रखें. उत्साह और व्यस्तता अधिक रहेगी. राजकीय बाधा दूर होगी. कारोबार ठीक चलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. भाग्य अनुकूल है, लाभ लें.

धनु राशि
आज के दिन रोजगार की तलाश कर रहे जातकों की तलाश समाप्त हो सकती है. पार्टी और पिकनिक की योजना बना सकते हैं. निवेश शुभ रहेगा. स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है. प्रॉपर्टी के कामकाज में बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. पारिवारिक मतभेद दूर होंगे. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

मकर राशि
आज के दिन घर-बाहर सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी. सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी. रचनात्मक कार्य पूर्ण और सफल रहेंगे. पार्टी व पिकनिक का आयोजन हो सकता है. आय में वृद्धि होगी. परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

कुंभ राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. विवाद को बढ़ावा न दें. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. बेकार बातों की तरफ ध्यान न दें. दौड़धूप अधिक रहेगी. कार्य की अधिकता रहेगी.

मीन राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. भूमि और भवन संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से कार्य बनेंगे. राजनीतिक मामलों में सावधान रहें. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
US-Iran की जंग ने इस देश को कर दिया मालामाल, 15 दिन में कर ली 6,35,44,80,00,000 रुपये की कमाई
US-Iran की जंग ने इस देश को कर दिया मालामाल, 15 दिन में कर ली 6,35,44,80,00,000 रुपये की कमाई
एक दिन में ₹9,80,000 करोड़ स्वाहा... जानें 13 दिन में भारतीय निवेशकों का कितना डूब गया पैसा
एक दिन में ₹9,80,000 करोड़ स्वाहा... जानें 13 दिन में भारतीय निवेशकों का कितना डूब गया पैसा
भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़
भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़
जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज
जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज
Patharchatta Leaves Benefits: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे
पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement