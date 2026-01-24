FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा से आखिर क्यों नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप?

'चीन के लिए नहीं बनने दूंगा ड्रॉप ऑफ पोर्ट...', कनाडा से आखिर क्यों नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप?

Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल

क्या Vitamin D कमी से भी ट्रिगर होती है एंग्ज़ायटी? एक्सपर्ट से जानिए मेंटल हेल्थ पर इसका क्या होता है असर

क्या Vitamin D कमी से भी ट्रिगर होती है एंग्ज़ायटी? एक्सपर्ट से जानिए मेंटल हेल्थ पर इसका क्या होता है असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Homeराशिफल

राशिफल

Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 24, 2026, 10:36 PM IST

Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 25 जनवरी 2025, रविवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से... 

मेष राशि
आज के दिन आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, दिन के आरम्भ में मन में आध्यात्मिक भाव रहेगा. धनलाभ होगा और आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. पारिवारिक कार्य में भागदौड़ रहेगी.

वृषभ राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. संपत्ति के बड़े सौदे लाभदायक रहेंगे. आप की समझ और अनुभव से भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. समय-समय पर घर के बुजुर्गों को समय दें. 

मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकते है. लेन देन में सावधानी रखें. दिन की शुरुआत में स्वभाव गरम रहेगा. अपने करीबी लोगों से आज धोखा मिलने की पूरी संभावना है, सतर्क रहें. मांगलिक आयोजनों की तैयारी में लगे रहेंगे.

कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. कई लोग आप से नाराज हो सकते है. रुका हुआ धन प्रयास करने पर मिल सकता है. यात्रा, निवेश व नौकरी लाभ देंगे. तबादला हो सकता है, जो चिंताजनक रहेगा.

सिंह राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. वाणी में संयम रखें अन्यथा विवाद हो सकते है. परिजनों का स्वास्थ्य नरम रह सकता है. लंबे समय से चले आ रहे लंबित कार्यों को आज गति मिलेगी. व्यावसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन से लाभ बढ़ेगा. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. 

कन्या राशि 
आज के दिन शुभ रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग प्राप्त होगा. दूसरों की निंदा करने से बचें. धार्मिक लाभ मिल सकता है, राजकीय सहयोग से कार्य सिद्धि होगी. व्यावसायिक यात्रा व भूमि निवेश लाभदायक रहेंगे. न्याय पक्ष में मजबूती आएगी.

तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनेगी. दुकान-मकान के विवाद आपसी समझौते से हल होंगे. वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें. परिजनों से विवाद से बचें.

वृश्चिक राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी. समय निकाल कर थोड़ा समय अपने परिवार को दें. प्रेम-प्रसंग में सावधानी रखें, अन्यथा मान सम्मान को ठेस लग सकती है. कारोबार की बाधा दूर होकर कार्य सिद्धि होगी.

धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा. परिवार के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे. जीवनसाथी के साथ गलतफहमी के कारण विवाद संभव है. संपत्ति के बड़े सौदे संभव हैं, बड़ा लाभ होगा. दिन की शुरुआत में थोड़ा समय धर्म में दें.

मकर राशि 
आज के दिन बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी. दोस्त से मुलाकात होगी. कम समय में काम को पूरा करने की कोशिश कामयाब होगी. दूसरों के झगड़ों में न पड़ें उलझ सकते है. पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा.

कुम्भ राशि 
आज दिन की शुरुआत नए संकल्पों से होगी. परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा. परिवारजनों के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे. जितना हो सके उतना विवादों को टालें.

मीन राशि 
अच्छा व्यवहार आप के व्यक्तित्व को और निखार सकता है. आकस्मिक धनलाभ के योग बन सकते है. कारोबार और परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा. परिश्रम का फल पूर्ण रूप से मिलेगा. शारीरिक रूप से आप सफल रहेंगे. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब   
Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Today Horoscope 23 January: आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज मेष और कर्क वालों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
MORE
Advertisement