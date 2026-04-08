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Horoscope 9 April 2026: सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 9 April 2026: सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 08, 2026, 10:24 PM IST

Horoscope 9 April 2026: सिंह वालों को बनी रहेगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 9 अप्रैल गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा .आप की समझ और अनुभव से भागयोग्नति के प्रयास सफल रहेंगे .समय समय पर घर के बुज़ुर्ग को समय दें.किसी लंबे मनोरंजक प्रवास का कार्यक्रम बन सकता है.पेट का विशेष ध्यान रखें.चोट व रोग से बचें.सुख के साधन जुटेंगे. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.यात्रा,निवेश व नौकरी लाभ देंगे.आय में वृद्धि होगी.तबादला हो सकता है,कोई पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें.शारीरिक हानि की आशंका बनती है.किसी व्यक्ति के व्यवहार से दिल को ठेस पहुंच सकती है. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.राजकीय सहयोग से कार्य सिद्धि होगी.न्याय पक्ष मजबूत रहेगा .कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी.गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा.जीवनसाथी को भेंट व उपहार देना पड़ सकता है.किसी अनहोनी की आशंका रह सकती है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.वाहन और मशीनरी के इस्तेमाल से बचें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है.आर्थिक वृद्धि के लिए नई योजना बनेगी.किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है.कार्यकारी नए अनुबंध हो सकते हैं.उत्साह व प्रसन्नता से कार्य कर पाएंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी.प्रेम प्रसंग में सावधानी रखें.आय में बढ़ोतरी होगी.पहले किसी व्यक्ति को दिए गए कर्ज की वसूली हो सकती है.व्यावसायिक प्रवास सफल रहेगा.घर-परिवार की चिंता बनी रहेगी.कोई नई समस्या आ सकती है. शारीरिक कष्ट भी आशंका है, लापरवाही न करें .

🌹-कन्या राशि
आज के दिन जीवनसाथी के साथ ग़लतफ़हमी के कारण विवाद संभव हैं.संपत्ति के बढ़े सौदे में सावधानी बरतें.जीवनसाथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है.व्यावसायिक प्रवास हो सकता है.भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी.दोस्त से मुलाकात होगी.पार्टी और पिकनिक का आनंद मिलेगा.दोस्तों से मुलाकात होगी.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. कार्य के प्रति उत्साह रहेगा.भूमि व भवन इत्यादि की खरीद-फरोख्त की योजना सफल रहेगी.बड़ा लाभ हो सकता है. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज दिन के शुरुआत नए संकल्प से होगी.परिवार जनों के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे.जितना हो सके उतना विवादों को टालें.कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है. व्यवस्था में मुश्किल होगी.चिंता तथा तनाव रहेंगे.गुस्से पर काबू रखें.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.परिश्रम का फल पूर्ण रूप से मिलेगा.आकस्मिक धन लाभ होगा.पहले किए गए प्रयास का लाभ अब मिलेगा.समय पर कर्ज चुका पाएंगे. प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी. व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देंगे. निवेश शुभ फल देगा.खोई हुई वस्तु मिल सकती है. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संपत्ति के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा.कामकाज में अधिक ध्यान देगा पड़ेगा.दूर से दु:खद समाचार मिल सकता है.भागदौड़ रहेगी. समय पर काम नहीं होने से तनाव रहेगा.व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा.किसी व्यक्ति के उकसाने में न आएं.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन की शुरुआत धार्मिक कार्यों से होगी जिससे आपको प्रसन्नता और उत्साह प्राप्त होगा.घर में मेहमानों का आगमन होगा.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.प्रसन्नता बढ़ेगी. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. आनंद और उल्लास के साथ जीवन व्यतीत होगा.पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.परिवार के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे.

🌹-मीन राशि
आज के दिन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा.शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.किसी बढ़े प्रोजेक्ट की रुपरेखा बनेगी.व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

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