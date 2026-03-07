FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
17 नए स्टेशन... दिल्लीवालों को कल मिलेगी नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

17 नए स्टेशन... दिल्लीवालों को कल मिलेगी नए मेट्रो कॉरिडोर की सौगात, PM मोदी करेंगे उद्घाटन

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 07, 2026, 10:02 PM IST

Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 8 मार्च रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. धार्मिक आस्था बढ़ेगी. विरोधी परास्त होंगे. नौकरी में बदलाव के योग हैं. अपने करियर के प्रति महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. परिवार के साथ लंबी यात्रा के योग हैं. अच्छे कार्यों की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से हो.

वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. विदेश जाने की योजना बना सकते हैं. कार्यों में अनुकूल वातावरण मिलेगा. सामाजिक समारोह में शामिल होंगे. दूसरे के मामलों में ना पड़ें, नुकसान आपका ही होगा. बिना मांगे अपनी राय न दें. जीवनसाथी के साथ गंभीर विषय पर चर्चा होगी.

मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्य स्थल पर आपको कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे. बुद्धि चातुर्य से अनेक कार्य सफल होंगे. समय रहते अपने कार्यों को पूर्ण करें. आपके आलसी रवैये से नुकसान हो सकता है. वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें. कारोबार विस्तार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है.

कर्क राशि 
आज के दिन व्यस्तता पूर्वक कार्य में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सन्तान के रूखे व्यवहार के कारण मन उदास रहेगा. मनचाहा जीवनसाथी मिलने से प्रसन्न होंगे. आपके व्यवहार से लोग आकर्षित होंगे. कार्यस्थल पर पूजा-पाठ में शामिल होंगे. भाई-बहनों से स्नेह मिलेगा.

सिंह राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा. पूंजी निवेश से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा. उपहार की प्राप्ति हो सकती है. वाहन पर धन खर्च होगा. जरूरतमंद की मदद करें, रुके कार्य बन जाएंगे. भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए खर्चीला रहेगा. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. आज किसी के साथ विवाद न करें. कारोबार में नई तकनीक से लाभ होगा. कार्य की अधिकता से तनाव रहेगा. कार्यस्थल पर कर्मचारियों की अनियमितता से परेशान रहेंगे. दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बन सकते हैं.

तुला राशि 
आज के दिन आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना सकते हैं. जल्द ही आपकी नौकरी और बिजनेस में तरक्की की संभावनाएं बन रहे हैं. वित्तीय मामलों में दूसरे पर भरोसा न करें. भावनात्मक संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. किसी भी नए कार्य को करने के पूर्व रणनिति तैयार करें. नौकरी में तरक्की के आसार है.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यस्त जिन्दगी में कुछ समय अपनों को भी दें. आप मन के साफ हैं पर किसी को समझाने के लिए नरमी से पेश आएं. शिक्षा स्थल पर विवाद की स्थिति को टालें. किसी भी कार्य को करने से पहले अपने परिवार के बारे में जरुर सोचें.

धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. दूर के रिश्तेदारों से मुलाकात होगी जिससे आपको प्रसन्नता का एहसास होगा. आय के स्रोत बढ़ेंगे. वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है. व्यर्थ की चिंता छोड़ दें और अपने सपने पूरे करने में लग जाएं. आकस्मिक धन प्राप्त आज हो सकता है. कला से लोगों को प्रभावित करेंगे.

मकर राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. अधिकारों का भरपूर उपयोग करेंगे. वाद विवाद से बचें अन्यथा आपके मन में नकारात्मक विचार आएंगे. लंबे समय से चले आ रहे विवाद आज सुलझ सकते हैं. संतान सुख संभव है. विदेश जाने के योग है. जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.

कुंभ राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी. अपने व्यवहार और आचरण बदलें. सब आपके हो जाएंगे. अपने जीवनसाथी के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है. जैसा व्यवहार आप करेंगे, वैसा आपके साथ भी हो सकता है, अपनी भूल सुधारें, लाभ होगा.

मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार ले कर आ सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी. जल्दबाजी में कुछ फैसले लेन पड़ेंगे. संचित धन का उपयोग सतर्कतापूर्वक करें. वाणी में मधुरता बनाए रखें. नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. कार्य क्षेत्र में प्रगति और सफलता प्राप्त होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
एक T20 वर्ल्ड कप एडिशन में नंबर-6 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें, देखें भारत के अलावा किन टीमों का नाम
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 7 March: कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और धनु राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chardham Yatra Registration 2026: चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस
चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन, जानें इसकी तारीखों से लेकर पूरा प्रोसेस
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
Meen Sankranti 2026: किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
MORE
Advertisement