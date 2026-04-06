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Horoscope 7 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 7 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 06, 2026, 11:08 PM IST

Horoscope 7 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 7 अप्रैल मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा.शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें.रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.आज विशेषकर मित्रमंडली में बैठने पर आचार विचार का ठीक से पालन करें दबाव में आकर अनैतिक कार्य करने पड़ेंगे बाद में पछतावा होगा.कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थों के रूखे व्यवहार से हानि हो सकती है.धन का निवेश देखभाल कर करें.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेंगे.महिलायें आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखें.यात्रा पर जाने के योजना बन सकती हैं.बुद्धि विवेक की प्रचुर मात्रा रहने पर भी कम समय मे ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रलोभन दिमाग मे लगा रहेगा लेकिन किसी लोभ में आकर अनैतिक कार्य ना करें हानि हो सकती है.कार्य क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी रहेगा अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकती हैं.

🌹-मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए अशांत रहेगा. दिन के पहले भाग में ही किसी परिजन या रिश्तेदार से मिलने की इच्छा हो सकती हैं.माता पिता से भी मतभेद उभरेंगे किसी परिजन की बीमारी पर खर्च होगा.कार्य क्षेत्र पर आज समय पर सहयोग नही मिलेगा लोग केवल आश्वासन देकर टालने के प्रयास करेंगे आर्थिक कारणों से भी किसी से बहस होने की संभावना है.

🌹-कर्क राशि
आज का दिन आपको धनलाभ कराएगा.नौकरी में आपको पदोन्नति मिलने की संभावना रहेगी.आज दिन भर शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी.सरकारी कामकाज में आज अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है.संतान की उन्नति होगी.ऋण सम्बंधित दस्तावेज करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा.स्त्री पक्ष से आकस्मिक लाभ के योग है.

🌹-सिंह राशि
आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा.स्वभाव में आज बदलाव के संकेत मिल सकते हैं.कार्य क्षेत्र पर आत्मविश्वाश के साथ अधूरे कार्य पूर्ण करेंगे लेकिन धन लाभ के लिये किसी की खुशामद करनी पड़ेगी तब जाकर खर्च अनुसार ही हो पायेगा.नविन योजना बनाने के लिए दिन उपयुक्त है फिर भी निवेश आज ना ही करें. 

🌹-कन्या राशि
आपका आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा.विपरीत लिंगीय और अनैतिक कार्यो के प्रति आकर्षण आज कुछ अधिक ही रहेगा.आलस्य करने पर भी सहयोगियों की मदद से आपके कार्य निर्धारित रूप से योजना के अनुसार पूर्ण होंगे.नौकरी पेशा जातको को आज अतिरिक्त कार्य करना पडेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन शत्रुओं से सावधान रहें.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.परिश्रम अधिक रहेगा इसके तुलना में लाभ आज कम ही होगा. परिजनों का मीठा व्यवहार भी आज अटपटा और स्वार्थी लगेगा फिर भी विवेक का परिचय दें अकारण क्रोध से बचे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.आज कोई पुरानी परेशानी किसी रिश्तेदार की सहायता से कम होगी.कार्य व्यवसाय में अचानक गति आने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी लेकिन धन संग्रह बड़ी मुश्किल से ही हो सकेगा. नौकरी पेशा जातक आज अपने कार्य के लिए सम्मानित होंगे.ससुराल पक्ष से आकस्मिक लाभ की संभावना रहेगी.

🌹-धनु राशि
आज आज जिस भी नए कार्य में हाथ डालेंगे उसमे किसी का सहयोग समय पर मिलने से सफलता प्राप्त होगी.भाई-बहनों से आज संबंधो में निकटता का अनुभव करेंगे फिर भी छोटी मोटी बातो को अनदेखा करना ही बेहतर रहेगा.दूर रहने वाले परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे अविवाहितों के लिये विवाह के प्रस्ताव आएँगे .

🌹-मकर राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.हर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.आकस्मिक धनलाभ होने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी लेकिन आज व्यवसायी वर्ग भावनाओ में बहकर उधारी के व्यवहारों से बचे अन्यथा आगे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज का दिन आपके लिए प्समान्य रहेगा.संतान पक्ष से अच्छा समाचार प्राप्त हो सकते हैं.नौकरी व्यवसाय में लाभ के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगाफिर भी कार्यो में विलम्ब हताशा बढ़ायेगा.फिजूल एवं आकस्मिक खर्च परेशान करेंगे. पूर्व में लिए निर्णय के कारण ग्लानि अनुभव होगी स्वयजनो के विरोध का सामना करना पड़ेगा. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.कार्य क्षेत्र पर सुव्यवस्था रहने से लोगो को शीघ्र आकर्षित कर लेंगे अन्य लोगो की तुलना में आपका काम अधिक पसंद किया जाएगा.विरोधी भी आज आपके निर्णय क्षमता की प्रशंसा करेंगे.लटके सरकारी कार्यो में सफलता मिलने से राहत मिलेगी इसके लिये खर्च भी करना पड़ेगा.जमीन या अचल संपत्ति निवेश के लिए समय अनुकूल है.

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