Horoscope 6 February: आज किसे होगा फायदा, किसे रहना है सावधान? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 6 फरवरी 2026, शुक्रवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से..

मेष राशि

आज आप परिवार और दोस्तों के प्यार व सहयोग को महसूस करेंगे, रिश्तों और अपनी सेहत के लिए आभार जताएं और अपनों के साथ थोड़ा समय बिताएं. शाम 4 से 5 बजे के बीच काम की योजना बनाएं और शुभ फल के लिए पीले रंग का उपयोग करें.

वृषभ राशि

आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें समझदारी से संभाल लेंगे. आपकी मेहनत और हिम्मत दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. आज आपका शुभ रंग डार्क ग्रे है और शुभ समय दोपहर 3 से 4 बजे के बीच है.

मिथुन राशि

आज आपकी मेहनत और समझदारी रंग लाएगी और काम में सफलता मिलेगी, नए विचारों पर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, जिससे मन खुश रहेगा. आज का शुभ रंग ग्रे है और शुभ समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है.

कर्क राशि

आज चंद्रमा कन्या राशि में है, जिससे आपके जीवन में सुधार के संकेत मिलते हैं. आज किसी नए विषय को सीखने या ज्ञान बढ़ाने में आपकी खास रुचि रहेगी. शुभ लाभ के लिए नीले रंग का उपयोग करें और दोपहर 1:30 से 2:15 बजे के बीच जरूरी काम करें.

सिंह राशि

आज घर-परिवार से जुड़ी कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, बेकार की बहस से बचें, शांत रहें और अपनों के साथ संयम से पेश आएं, इससे मन हल्का रहेगा. आज बैंगनी रंग शुभ है और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच जरूरी काम करना लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि

आज का दिन हल्का महसूस करने और मन को खुला रखने का है, छोटी परेशानियों को गंभीर न लें, शांति रखें क्योंकि समय के साथ हालात बेहतर होंगे. शाम 6:15 से 7:30 का समय शुभ है और हरा रंग आज आपके लिए लाभकारी रहेगा.

तुला राशि

अपना काम प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं, आप आज थोड़े बेचैन या अधीर महसूस कर सकते हैं. किसी से भी अनावश्यक या गलत बातें न करें. जिनसे आप परेशान हैं, उन्हें कैसे समझाएं यह सोच-समझकर कहें. आज हरे रंग के कपड़े पहनना फायदेमंद रहेगा. शाम 6 से 8 बजे के बीच आपका समय शुभ रहेगा.

वृषभ राशि

आज आपका दिन अच्छा रहेगा, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का यह अच्छा मौका है. आज कोई भी गंभीर निर्णय लेने से बचें और अपने लिए थोड़ा मज़ा और आराम लें. आज सुबह 9:00 से 10:00 बजे का समय खास शुभ माना गया है, आज आपके लिए भाग्यशाली रंग बैंगनी है.

धनु राशि

आज आप ऊर्जावान और प्रतिस्पर्धी मूड में रहेंगे, और दिन आपके लिए फलदायक साबित होगा. क्रोध या चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन संयम बनाए रखें तो सब ठीक रहेगा. दिन का आनंद परिवार के साथ रात के खाने में मिलेगा, भाग्यशाली रंग पीला है.

मकर राशि

आज आप महसूस करेंगे कि अभी और मेहनत करनी बाकी है, इसलिए जल्दबाजी न करें. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं. महत्वपूर्ण काम शाम 5 से 6 बजे के बीच करें, भाग्यशाली रंग है भूरा.

कुंभ राशि

आज आप अपनी दिनचर्या बदलने के लिए प्रेरित रहेंगे, जो आपको अच्छा महसूस कराएगा. जरूरतमंदों की मदद करने से भी मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन दूसरों से ज्यादा उम्मीद न रखें. भाग्यशाली रंग, ब्राउन, भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर 2 से 3:30 बजे तक.

मीन राशि

आज आप ज़िम्मेदारियों की वजह से व्यस्त और थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक रहें. नए अवसर आपके नेतृत्व और कौशल को बढ़ाएंगे, और चुनौतियों में सफलता मिलेगी. भाग्यशाली समय होगा दोपहर 12:15 से 2 बजे, आज ग्रे रंग के कपड़े पहनने से बचें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

