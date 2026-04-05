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Horoscope 6 April 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Apr 05, 2026, 10:09 PM IST

Horoscope 6 April 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 6 अप्रैल सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि 
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है.उपहार या सम्मान में बढ़ोतरी होगी.रिश्तों में मजबूती आएगी.जीवनसाथी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.रसोई में आज स्वादिष्ट भोजन आपको मिल सकता है.अपेक्षित कार्यों में विलंब होने से मन थोड़ा दुखी रहेगा.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके मनोबलों में वृद्धि होगी.शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.कोट व कचहरी के मामलों से बचकर रहें. कारोबार में लाभ होगा.धन प्राप्ति आसानी से होगी.घरेलू वाद विवाद हो सकता है. परिवार के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन स्संतान की सेहत पर विशेष सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी उठाना पड़ेगा .आज के दिन व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है.परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होने के योग हैं.उपहार या सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.व्यापार व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन भावुकता पर नियंत्रण रखें.छोटी मोटी बातों पर नियंत्रण रखें अन्यथा हानि संभव हैं.पार्टी पर जाने का प्रोग्राम बनेगा. विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा रहेगा.सफलता प्राप्त हो सकती है.व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ की स्थिति बनेगी.नौकरी में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.उदार विकार से परेशानी हो सकती है.पुराने शत्रु आपको पुराने नुकसान पहुंचा सकते हैं.वाणी के द्वारा किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं.धैर्य बनाए रखें. शारीरिक कष्ट के संभव है. कार्यों में लापरवाही ना बरतें.

🌹-कन्या राशि
आज के दिनआपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी.परिवार के सदस्यों के साथ आपको रहना चाहिए. लापरवाही से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं.नौकरी में आपके कार्यों की प्रशंसा जरूर होगी.शत्रु परास्त होगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं.दूसरों से सहयोग लेने में सफल रहेंगे.मांगलिक कार्यों की योजना बना सकते हैं.शारीरिक आराम की जरूरत महसूस होगी.थकान महसूस करेंगे.दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है.जोखिम उठाने का कार्य आप कर सकते हैं. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा.शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें.आज सारे दिन आलस बनी रहेगी.स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. किसी बड़ी समस्या से आपको आज छुटकारा मिलने की संभावना है.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगेघर परिवार में ख़ुशियाँ रहेंगी.आज कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं.पूजा पाठ में आपका मन लगा रहेगा.किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का मन पड़ेगा.कानूनी अड़चन दूर होकर आपको फायदा मिलेगा.दिन सामान्य रहेगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे.संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.व्यवसाय की यात्रा में सफलता प्राप्त होगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे.अपनी उधारी समय पर चुकाने का प्रयास अवश्य करें.भाग्य का साथ मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.किसी कार्य के सम्पन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.निर्णय लेने में आपको दिक्कत होगी.कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है.माता पक्ष से आपको लाभ की संभावना है.परिवार की हेल्प से आपके कार्य आज बनेंगे.

🌹मीन राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.बुद्धिबल से रुका हुआ कार्य संपन्न होगा.जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी.लेन-देन के मामलों में बच कर रहें. आपका अप्रत्याशित खर्च आज हो सकता है.नौकरी में अधिकारी और आपको परेशान कर सकते हैं.

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