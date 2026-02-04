Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 5 फरवरी 2026, बृहस्पतिवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से..

वृषभ राशि

आज के दिन दूसरों की अपेक्षा न करें, जोखिम न लें. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें. घर परिवार में सुख शांति रहेगी. किसी के बहकावे में आप बहुत जल्द आ जाते हैं. समय रहते जरूरी कार्य पूरे करें. निजी जीवन में दूसरों को प्रवेश न दें, भाई बहनों के साथ व्यवहार से मन मुटाव होगा.

मिथुन राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा. वाहन, व अग्नि के प्रयोग में सावधानी बरतें. आय में वृद्धि होगी जिससे लाभ प्राप्त होंगे, सेहत का विशेष ध्यान रखें. आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी. जीवनशैली में आये परिवर्तन से खुश होंगे. आजीविका के नए स्रोत स्थापित होंगे. पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा. मांगलिक समारोह में सक्रिय भूमिका रहेगी.

कर्क राशि

आज के दिन अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं हैं. स्वस्थ की और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे, विरोधी सक्रिय रहेंगे. जो लोग आप के कार्यों की सराहना करते थे, वे आप का विरोध करेंगे. भवन-भूमि के विवादों का अंत होगा. कार्य की प्रवृति में यथार्थता व व्यावहारिक का समावेश आवश्यक है, पिता के व्यवसाय में रुचि कम रहेगी.

सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. योजनाएं फलीभूत होगी. मित्रों में उत्साह रहेगा. दूसरों के लिए काम करना पड़ सकते है, जल्दबाजी में किए फैसलों से भारी नुकसान हो सकता है. परिवार में आप की बातों को सुना जाएगा. धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी, यात्रा, निवेश व रोजगार और नौकरी मन के मुताबिक रहेगा, जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, कामकाज में प्रगति होगी जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी. समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता. अपनी बारी का इंतजार करें. संतान के सहयोग से कार्य पूरे होंगे. नए लोगों से संपर्क बनेगा, जो भविष्य में लाभदायक रहेगा.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, योजनाएं फलीभूत होंगी. भवन संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. व्यस्तता के कारण सेहत को न भूलें. अपने जीवनसाथी से नम्रता से बात करें और आपके दोनों के वार्तालाप में स्नेह झलके ना कि बनावटी बातें करें. वाणी मधुर रहे. यात्रा मनोनुकूल लाभ देंगे. यात्रा के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा, चिंता और अवसाद से मुक्त रहेंगे. अपने अक्खड़ व्यवहार से सभी से दूरियां बढ़ा लेंगे, व्यवहार नम्र रहे और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. भाई के साथ तालमेल न रहने से घर का वातावरण गरमा सकता है. संपत्ति से संबंधित जरूरी अनुबंध हो सकते हैं.

धनु राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. सोचे हुए कार्य समय पर होने से मन प्रसन्न रहेगा. अपने वाक् चातुर्य से सभी काम आसानी से करवा लेंगे. कार्य स्थल पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगे, तबीयत के चलते मन उदास रहेगा.

मकर राशि

आज के दिन आपके धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इज़ाफ़ा होगा. जीवन साथी के सहयोग से काम पूरा होगा, जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं, उन्हें कभी अपने लिए नहीं मांगना पड़ता है. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. किसी के बहकाने से सपने संबंध तोड़ने से बचें. पैर में चोट लग सकती है.

कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा. नवीन कार्यों में व्यस्त रहेंगे. समय रहते अपने कार्य पूर्ण करें, पारिवारिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा. घर में रिश्तेदार का आगमन संभव है. घर में मांगलिक आयोजनों की योजना बनेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, शारीरिक कष्ट संभव हैं.

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे, भूमि संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होगी. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. यात्रा लाभदायक रहेगा. किसी के बीच बचाव अथवा जमानती न बनें. भूमि विवाद से बचें, जिन लोगों का सहयोग आप ने किया था, आज वे ही आप से मुंह फेर रहे हैं.

