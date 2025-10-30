Rashifal 31 October 2025: कन्या और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन (31 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आप घर अथवा कार्य स्थल पर जिस भी कार्य को करेंगे उसमे आपको सफलता प्राप्त होंगे .सेहत अच्छी रहेगी .घर की अपेक्षा आज बाहर का वातावरण आपके अनुकूल रहेगा लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे मित्रो के साथ भी मनोरंजन के अवसर मिलेंगे. कार्य व्यवसाय को लेकर आज ज्यादा झंझट में नही पड़ेंगे.आज घर एवं कार्य क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें चोरी चकारी का भय है.

🌹-वृष राशि

आज का दिन आप शांति से एकांत में बिताना पसंद करेंगे.कार्य व्यवसाय में आज आशाजनक प्रगति होगी .नौकरी वाले लोग आज अनचाहे काम से परेशान होंगे लेकिन बाद में इसी कार्य मे रुचि बढ़ने लगेगी अधिकारी वर्ग आज आपके काम मे कुछ ना कुछ कमी ही निकलेंगे हतोत्साहित ना हो.परिवार में सुख के साधनों पर खर्च करना पड़ेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके मन के अनुरूप रहेगा.पूजा पाठ में शामिल होने के लिए समय अनुकूल रहेगा .आज आप रोजगार के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेंगे आरम्भ में वे गलत होते प्रतीत होंगे.अन्य लोगो से देखा देखी के कारण आप बजट से अधिक खर्च करेंगे बाद में पछतायेंगे भी.जरूरत मंद को यथा समर्थ सहायता प्रदान कर सकते है.पेट अथवा मूत्राशय संबंधित समस्या हो सकती है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी .कार्य क्षेत्र पर अनिर्णय अथवा गलतफहमी के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है.परिवार के सदस्यों के हाथ किसी भी प्रकार के विवाद में हो सकते है .कार्य क्षेत्र पर भी आज आपको वादे से मुकरने अथवा समय से पूर्ण ना करने पर वैर विरोध का सामना करना पड़ेगा.धन संबंधित मामलों में असफल होने पर मन में नकारात्मक विचार आ सकते है .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन सामाजिक जीवन में लोगो से मेल जोल बढेगा .मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे जिससे लाभ होगा .आज आपके व्यवहार में नरमी रहने से सभी प्रशंशा करेंगे गृहस्थ में अवश्य ही किसी बात को लेकर गुस्सा आएगा थोड़ी ही देर में शांत भी हो जाएंगे.मित्र रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल बढ़ेगी.खर्च आवश्यकता से अधिक रहेंगे.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा.लेन देन में सावधानी रखें .व्यवसायी वर्ग कारोबार में भी घर के बड़ों की राय अवश्य लें सफलता निश्चित मिलेगी.धन लाभ प्रयास करने पर ही होगा.नौकरी वाले लोग आराम से समय बिताने का प्रयास करेंगे लेकिन पारिवारिक उलझने आज चैन से नहीं बैठने देंगी.मांगे पूरी ना होने पर घर मे कोहराम मच सकता है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपकी धार्मिक भावनाये प्रबल रहेंगी.कार्य क्षेत्र पर आज ज्यादातर समय बेमन से ही व्यतीत करेंगे कुछ पुराने कार्यो से धन लाभ होगा नए अनुबंद भी मिल सकते है लेकिन अभी इनको लेकर दुविधा ही रहेगी.निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा .पारिवारिक वातावरण आपसी बहस के कारण दूषित होगा लेकिन स्थिति गंभीर नही बनेगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आप सावधानी से बिताये स्वयं अथवा किसी अन्य के कारण परेशानी में पड़ सकते है. यात्रा के योग भी है सम्भव हो तो टालें और यात्रा में कुछ खोने की संभावना भी रहेगा.व्यवसाय क्षेत्र पर केवल व्यवहार के लिये ही उपस्थित रहेंगे शारीरिक रूप से समर्थ ना होने के कारण कार्यो में मन नही लगेगा. धन लाभ फिर भी निर्वाह योग्य हो ही

🌹-धनु राशि

आज के दिन सार्वजिनक क्षेत्र से भी मान-सम्मान मिलेगा. स्वभाव में परोपकार की भावना भी रहेगी जरूरतमंदों को यथा सामर्थ्य सहायता करेंगे.आर्थिक रूप से दिन वृद्धि वाला है परन्तु इसके लिये आपको एक निर्णय पर अटल रहना पड़ेगा.कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों की कमी रहेगी जिससे थोड़ी अव्यवस्था बनेगी.आवश्यक कार्यो के साथ ही मनोरंजन पर खर्च करने में कमी नही रखेंगे.

🌹-मकर राशि

आज का दिन आपके लिये मिला जुला रहेगा.कार्य क्षेत्र पर आज आपको परीक्षा के दौर से भी गुजरना पड़ेगा लोग आपको परखने के लिये विभिन्न प्रयोग कर सकते है. प्रलोभन में ना पढ़ें अन्यथा धन के साथ सम्मान हानि भी होगी.आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से धन की ज्यादा परवाह नही करेंगे.आपका ध्यान नए संबंध विकसित करने पर भी रहेगा विपरीत लिंगीय से जल्दी आकर्षित हो जाएंगे.

🌹-कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिये बेचैनी भरा रहेगा दाम्पत्य जीवन मे खरा ना उतर पाने की ग्लानि मन मे दिनभर रहेगी.व्यवसायी वर्ग को आज कोई नया अवसर प्राप्त होगा जिससे आपको सफलता मिलेगी .घरेलू एवं देनदारी के खर्च अधिक रहने के कारण आज आय कम पड़ जाएगी जमा पूंजी में से खर्च करना पडेगा.घर में सुख समृद्धि रहेगी .

🌹-मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अशान्त रहेगा. दिन के आरंभ में किसी से झगड़ा होने की संभावना है आज आपका स्वभाव तीखा रहेगा वाणी की कटुता किसी के दिन को ठेस पहुचायेगी. कार्य व्यवसाय से धन लाभ तो होगा परन्तु बहस बाजी के बाद ही.भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा विवाद हो सकते है .अपनी किसी गलती के कारण हास्य के पात्र बनेंगे.

