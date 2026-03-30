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Horoscope 31 March 2026: आज मिथुन-सिंह और धनु राशि वाले न लें कोई जोखिम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 30, 2026, 09:01 PM IST

Horoscope 31 March 2026: आज मिथुन-सिंह और धनु राशि वाले न लें कोई जोखिम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 31 मार्च मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा. कामकाज में तेजी आएगी और लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी नई योजना की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है. हालांकि गुस्से पर काबू रखें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे भविष्य में लाभ होगा.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए दिन स्थिरता और संतुलन का रहेगा. आज आप अपने काम को धैर्य से पूरा करेंगे और परिणाम भी संतोषजनक रहेंगे. धन से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान का ध्यान रखें. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. निवेश करने से पहले सोच-विचार जरूर करें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी से मतभेद होने की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर बोलें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, खासकर उधार देने से बचें. सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि शाम तक स्थिति बेहतर हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत वाला रहेगा. धैर्य और संयम से काम लें, सफलता जरूर मिलेगी.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. करियर में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखें. निवेश के लिए समय अनुकूल है. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और निर्णय सही साबित होंगे.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सुलझा लेंगे. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे मनोबल बना रहेगा. स्वास्थ्य में हल्की गिरावट आ सकती है. धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें, तभी दिन बेहतर बनेगा.

कन्या राशि
कन्या राशि के लिए दिन सफलता का संकेत दे रहा है. आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी. आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वह भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है. किसी नई योजना की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है.

तुला राशि

इन राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा. कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन मन थोड़ा विचलित रह सकता है. किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन जल्द ही समाधान मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत होगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर नींद पूरी करें. आज किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को टालना बेहतर रहेगा. धैर्य से काम लें, सब ठीक होगा.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है. अचानक धन लाभ या कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप नई जिम्मेदारियां संभालेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. यात्रा के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं. मेहनत जारी रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी.

धनु राशि
इस राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. काम में बाधाएं आ सकती हैं और मन में असमंजस बना रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर थकान से बचें. आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. धैर्य और समझदारी से काम लें, धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

मकर राशि
आज का दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं.

कुंभ राशि
आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. कुछ काम बनेंगे तो कुछ में देरी हो सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर सिरदर्द या थकान हो सकती है. आज किसी भी विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा. धैर्य और संयम से काम लेने पर दिन बेहतर हो सकता है.

मीन राशि
आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. आर्थिक लाभ के मजबूत योग हैं, जिससे खुशी मिलेगी. परिवार और मित्रों के साथ अच्छा समय बितेगा. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं. यह दिन आपके लिए “लॉटरी” जैसा साबित हो सकता है.

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