Horoscope 31 January: किसे मिलेगा नया अवसर, किसे हो सकती है हानि? यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope- Aaj ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 31 जनवरी 2025, शनिवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से...

मेष राशि

आज के दिन सन्तान पक्ष की शिक्षा में उन्नति होगी, दिनचर्या में सुधार होगा. मौसमी बीमारियों से बचाव करें अन्यथा शारीरिक कष्ट संभव है. व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है. किसी को उधार पैसा देने से बचें. कोई पुराना उधार आपको टेंशन दे सकता है. नौकरीपेशा लोग संभलकर रहें‌. ऑफिस में परेशानी हो सकती है.

वृषभ राशि

आज के दिन जीवनसाथी की किसी बात पर मूड खराब हो सकता है. सोचे हुए कार्य में सफलता प्राप्त हो सकते हैं. धार्मिक भावना भी आज अन्य दिनों की तुलना में अधिक रहेगी लेकिन कार्य व्यस्तता के कारण इनके लिए उपयुक्त समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी दिन के खाली समय में किसी न किसी रूप में अध्यात्म से जुड़े रहेंगे. अपनी प्लानिंग को मेहनत से पूरा करेंगे.

मिथुन राशि

आज के दिन घर परिवार के वातावरण में सकारात्मकता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा. पुराने मित्रों से भेट होने पर काफ़ी समय गप्पे मारेंगे. पार्टनर से आपको सहयोग मिल सकता है‌. पार्टनर का सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. आपको अचानक धन लाभ हो सकता है. आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं.

कर्क राशि

आज के दिन घर में रिश्तेदार की आगमन की संभावना बनी हुई है. भूमि और भवन में निवेश के लिए समय उपयुक्त रहेगा. कार्यस्थल पर वातावरण आपके हिसाब का नहीं होने से मूड खराब होगा‌. लव-लाइफ की अनबन में कोई फैसला नहीं कर पाएंगे. रोजमर्रा के कामों की परेशानियां बनी रह सकती है‌. आपके वो काम भी पूरे नहीं हो पाएंगे जिनकी प्लानिंग आपने कर रखी थी‌.

सिंह राशि

आज के दिन व्यसन से दूरी बनाए रखें, सेहत संबंधित समस्या अकस्मात हो सकती है. कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा‌. आपके सोचने का तरीका लोगों को पसंद आएगा. आपकी दी गई सलाह से लोगों को फायदा होगा‌. किसी अच्छी खबर का इंतजार आपको रहेगा‌.लव-लाइफ के लिए दिन सामान्य है. जोड़ों का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है‌.

कन्या राशि

आज के दिन रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपको धन संबंधित समस्या दूर होगी. आपकी मानसिक संतुलित रहेगी और इससे आपके पारिवारिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. व्यर्थ की भागदौड़ और मानसिक अस्थिरता रहेगी. आज आपको करियर और निवेश के क्षेत्रों में कुछ नए और शानदार मौके भी मिल सकते हैं. सेहत का विशेष सावधानी रखें.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. नौकरी पेशा में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे. प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेंगे. आपकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएंगी‌. प्रमोशन मिलने के पूरे चांस भी बन रहे हैं‌. किसी भी तरह का मौका न जाने दें. आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको जरूरी मदद मिलती जाएगी‌.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. राजकाज में विलंब होगा. आज के दिन कुटुम्भीजन इच्छा पूर्ति के लिए ही मीठा व्यवहार करेंगे आप के साथ, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. पैसों के मामलों में नुकसान हो सकता है‌. कुछ कानूनी मामलों में आप उलझ सकते हैं‌. समय का ध्यान रखें. कुछ खास कामों आपको ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है.

धनु राशि

आज के दिन आपके बात रखने का मौका मिलेगा. घन लाभ के योग बन रहे है. शेयर बाज़ार और अन्य निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें. आज किसी विषय को लेकर विरोध का सामना करना पड़ेगा फिर भी कुछ ही देर में जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं. आज आप बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़े सावधान रहें‌, जो लोग आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे आज आपको परेशान कर सकते है.

मकर राशि

आज के दिन मिला जुला असर रहेगा. सेहत का खास ध्यान रखें. दिखावे और आडंबर से दूर रहें, परिवार में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ बहस हो सकती है‌. एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है‌. आज आपको पैसों के मामले में सावधान और चौकन्ना रहना होगा, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है‌. आप थोड़े परेशान भी रहेंगे‌. पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं‌.

कुंभ राशि

आज के दिन मिला-जुला रहेगा. पुराने विवाद भी सुलझाने की कोशिश करेंगे और स्थिति अपने फेवर में कर लेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है. कुछ उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं. आपको मदद भी मिल सकती है‌. कारोबार में कुछ नया करने में सफल भी हो सकते हैं. अपनों सहयोग प्राप्त हो सकता है .

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी. यात्रा पर जाने की संभावना बन रहे है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा. करियर से जुड़े संवेदनशील फैसले लेने में आज आप सावधानी रखें, आज हड्डी संबंधी रोगों से आप परेशान हो सकते है, सेहत का विशेष सावधानी रखें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से