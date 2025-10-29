Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन (30 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन कार्यसिद्धि वाला है .समय का लाभ उठायें .अधिकारी वर्ग आज आपकी हर संभव सहायता करेंगे.कारोबार में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे.समय का दुरुपयोग करें.लंबे समय से रुके पैसे प्रयत्न करने पर प्राप्त होंगे.दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा.रिश्तेदार को आर्थिक मदद न चाह कर भी करनी पड़ेगी.सामाजिक क्षेत्र विकसित होगा.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन महिलाए घर के कार्यों से ऊबन अनुभव करेंगी धीमी गति से कार्य करने पर अव्यवस्था फैलेगी.दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि से आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा.स्वास्थ आज सामान्य ही रहेगा .व्यापार में आय बढऩे और उगाही की वसूली की संभावना है. धन लाभ की भी संभावना है.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी .पुरानी बातों को लेकर सावधान रहें अन्यथा कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा संभव है.व्यापार में अवरोध आ सकते हैं.संतान की ओर ध्यान देना आवश्यक है.स्वभाव में थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है.आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन शुभ कार्यों में व्यस्त रहेंगे इसलिए आज आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना होगा ताकि आपको सफलता प्राप्त हो.दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.नौकरी के लिए दिन शानदार रहेगा.क्रोध पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. यात्रा संभव है.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे. घर में धार्मिक कृत्यों का आयोजन होगा .धार्मिक क्षेत्रों के यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी .परिवार, समाज में आपका महत्व बढ़ेगा. सुख-समृद्धि बढ़ेगी. सोच-समझकर निर्णय लेने पर लाभ होगा.व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़ें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन नौकरी करने वालीं को जबरदस्ती दौड़ धूप करनी पड़ेगी.कला के कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार-व्यवसाय में सुअवसर प्राप्त हो सकेंगे.लाभ होने की संभावना बनती है. नया प्रस्ताव मिलेगा.धैर्य से दिन व्यतीत करें .विवाह योग्य जातकों के लिए समय शुभ है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन सफलता दायक रहेगा फिर भी स्वभाव में गंभीरता लाना आवश्यक है अन्यथा लोग आपकी बातों को हल्के में लेंगे.दिन की शुरुआत व्यस्तता पूर्ण रहेगी. पारिवारिक जीवन में हर्ष हो सकता है.धार्मिक रुचि बढ़ेगी. जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी.व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी .सेहत का ध्यान रखें.व्यापार में ऋण लेना पड़ सकता है.अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता और निश्चितता आवश्यक है.विशेष लाभ के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी.संतान सुख मिलेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा .जोखिम व जमानत के कार्य टालें .लंबे समय के बाद व्यापार अच्छा चलेगा.परिवार से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग होने के कारण संबंध व परिचय क्षेत्र बढ़ेगा.बोलचाल में कटुता न आने दें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा .भूमि भवन में निवेश करने के योग बन रहे है .कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें. पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा. परिवार की समस्या रहेगी. रचनात्मक काम होंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा .कम समय में कार्य पूरे होंगे. सामाजिक कार्यों से सुयश एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं. व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे .अपने व्यवहार में परिवर्तन लायें.वाहन, मकान आदि की खरीदी का योग बनेगा. व्यापारिक कार्य से की गई यात्रा लाभप्रद होगी.संतान की ओर से सुखदायक समाचार मिलेंगे.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

