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Horoscope 30 March 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 30 March 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 29, 2026, 09:18 PM IST

Horoscope 30 March 2026: कर्क और कन्या वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 30 मार्च सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आकस्मिक शुभ समाचार प्राप्त होंगे.आपनी बुद्धिमानी से आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.स्वास्थ्य कमजोर रहेगा.व्यापार-व्यवसाय में इच्छित लाभ की संभावना है. भाइयों की मदद मिलेगी. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा.अचल सम्पत्ति के कार्यों में आज ढील न दें.संतान उज्जल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.सेहत का ध्यान रखें.बेरोजगारी दूर होगी.धन की आवक बनी रहेगी.लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी.व्यापारिक निर्णय लेने में देर नहीं करें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आज यश, मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी.रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे. किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा.घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.आपके व्यवहार एवं कार्यकुशलता से अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा.पुराने विवाद से बचें .संतान के कार्यों पर नजर रखें. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.राज कार्य में सफलता प्राप्त होगी.लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.यात्रा के योग हैं.वाणी पर नियंत्रण रखें.स्वास्थ्य का ध्यान रखें.व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें.वास्तविकता को महत्व दें.प्रयासों में सफलता के योग कम हैं.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके सन्तान के शिक्षा में प्रगति होगी और निर्माण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.मेहनत का फल मिलेगा.आय में वृद्धि होगी.कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी.आज विशेष लाभ होने की संभावना है.बुद्धि एवं मनोबल से सुख-संपन्नता बढ़ेगी.व्यापार में कार्य का विस्तार होगा.सगे-संबंधी मिलेंगे.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.मेहमानों का आवागमन होगा. उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. प्रसन्नता रहेगी.जोखिम के कार्यों से दूर रहें. पराक्रम में वृद्धि होगी.परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा.अभिष्ट कार्य की सिद्धि के योग है.

🌹-तुला राशि
आज के दिन दूर-समीप की यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.आपनी वस्तुएँ संभालकर रखें अन्यथा आपको परेशानी होगी.यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे.भेंट आदि की प्राप्ति होगी. कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी.व्यापार में उन्नति के योग हैं.संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन प्रयास के अनुसार सफलता अधिक रहेगी.बुद्धि चातुर्य से अनेक कार्य सफल होंगे.जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी.वाणी पर नियंत्रण रखें.अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे.कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें.अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें.पेट संबंधित परेशानी से परेशान रहेंगे,खान-पान पर संयम रखें. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन विदेश संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.संतान के रूखे व्यवहार के कारण अप्रसन्न रहेंगे.आय में बढ़ोतरी होगी.लाभ के अवसर बढ़ेंगे.कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है.समय की अनुकूलता का लाभ अधिकाधिक लेना चाहिए.नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति संभव है. व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा.रचनात्मक प्रयास सफल रहेंगे.नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा.धन प्राप्ति सुगम होगी.पूछ-परख रहेगी.रुके कार्य बनेंगे.व्यवहार कुशलता एवं सहनशीलता के बल पर आने वाली बाधाओं का समाधान हो सकेगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.व्यवसाय ठीक चलेगा.तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी.धनार्जन होगा.संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.नेतृत्व गुण की प्रधानता के कारण प्रशासन व नेतृत्व संबंधी कार्य सफल होंगे.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें.नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल रहेगा.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है.

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