FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल

आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 02, 2026, 10:35 PM IST

Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 3 मार्च मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.दिन की शुरुआत में आप धर्म कर्म में व्यस्त रहेंगे.परिवार के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे.जीवनसाथी के साथ गलतफहमी के कारण विवाद संभव हैं.स्वस्थ में उतार चढ़ाव रहेगा.करियर में उन्नति, नई जिम्मेदारियाँ और आर्थिक लाभ के योग हैं.नए प्रोजेक्ट आपके पक्ष में होंगे. 

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन पार्टी पिकनिक में व्यस्त रहेंगे.दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.कम समय में काम को पूरा करने की कोशिश कामयाब होगी.दोस्त से मुलाकात होगी.व्यापार और आय के कई नए स्रोत बनेंगे. आप आराम और स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान देंगे.नौकरी में आपको सफलता मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि
आज दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे.शारीरिक रूप से आप किसी भी तरह की समस्या का सामना कर सकते हैं.आकस्मिक धनलाभ के योग हैं.धन प्राप्ति के योग सही हैं, लेकिन खर्चों और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा. जितना संभव हो उतना विवादों को टालें आज.परिवार में कुछ शिकायतें रह सकती हैं.

🌹-कर्क राशि
आज दिन सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार में समय बिताने से मन शांत रहेगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.रुका हुआ धन प्राप्त होगा.यात्रा निवेश व नौकरी लाभ देंगे.कार्य क्षेत्र पर विशेष प्रभाव पड़ेगा.आत्मविश्वास और ऊर्जा बनी रहेगी. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. दोस्तों और परिवार के साथ समय सुखद बीतेगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र में प्रगति परिवर्तन करने की योजना बन सकते हैं.लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करने की कोशिश करेंगे.संतान पक्ष से लाभ की उम्मीद रहेगी.घर-परिवार और कार्य दोनों में संतुलन बनाए रखना उपयोगी रहेगा.कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से पार पाएंगे.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.भूमि में निवेश करने से पहले अपने परिवार से संपर्क करें.पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन कुछ आर्थिक दबाव या तनाव का सामना कर सकते हैं.आय में बढ़ोतरी होगी.संयम और समझदारी से काम लें.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी.आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.कारोबार की स्थितियां अनुकूल रहेंगी.परिवार में सुख-शांति और धन-लाभ के संकेत हैं.सेहत पर सजग रहें और बड़ों की सलाह ज़रूरी होगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.दिन की शुरुआत अच्छी तरह से होगी.रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.संतान पक्ष की उन्नति होगी.भाग्य और यात्रा में लाभ मिलेगा. शिक्षा,उच्च सोच और आत्म-विश्वास आज सभी क्षेत्रों में सहायक होंगे.

🌹-मकर राशि
आज दिन के शुरुआत नए कार्यों के साथ होगी.घर परिवार में ख़ुशियाँ और सुख शांति का वातावरण बना रहेगा.आर्थिक स्थिति में सुधार होगाआकस्मिक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.दिन बहुत अच्छा परिणाम देगा.आज सोच समझकर निर्णय लें और कार्यस्थल पर तालमेल बनाए रखें.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी.दोस्त से मुलाकात होगी.पार्टी और पिकनिक का प्लान बना सकते हैं.दोस्त और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें .आज नेटवर्किंग और सहयोग लाभदायक रहेगा. भावनात्मक सामंजस्य बनाकर रखें और नई योजनाओं पर विचार करें.

🌹-मीन राशि
आज के दिन की शुरुआत नए संकल्प से होगी.परिवार जनों के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे.परिश्रम अधिक बढ़ेगा.सेहत अच्छी रहेगी.पारिवारिक समय और निवेश के लिए अच्छा है.ऑफिस में बॉस का सहयोग मिलेगा.घर के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा.आय में वृद्धि होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
MORE
Advertisement
धर्म
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
MORE
Advertisement