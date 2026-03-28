Horoscope 29 March: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 29 मार्च रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है..

मेष राशि

आज के दिन आपके लिए विशेष लाभ देने वाला रहेगा. छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं. कुछ समय के लिए आप अपने साथी के साथ अच्छे समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. संतान के कारण चिंता तथा तनाव रहेंगे.

वृषभ राशि

आज के दिन आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.थोड़ी व्यस्तता रहेगी आज.वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें.आप जो सोचते हैं, वो करते नहीं.पहले अपने आप को व्यवस्थित करें.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे।

मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य स्थल पर कोई नया कार्य शुरू करने के योग बन रहे हैं.शुभ आयोजनों में शामिल होंगे.महिला मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा.अपनी चिंता के कारण आप तनाव महसूस करेंगे.व्यय वृद्धि से तनाव रहेगा.अध्ययन में अवरोध आ सकता है।

कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए अनुभवपूर्ण रहेगा.बेरोजगारों को आज रोजगार की उम्मीद जागेगी.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा.परिवार के सदस्यों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.लेन-देन में सावधानी रखें.जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है.बकाया वसूली होगी।

सिंह राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिल सकते हैं.उन्नति के लिए अपना हठी स्वभाव त्यागना होगा.अपने आप को सही साबित करने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी.थकान व कमजोरी महसूस करेंगे.व्यवसायिक नई योजना लागू होगी।

कन्या राशि

आज के दिन संतान के कार्यों से मन प्रसन्न रहेगा.धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे.कीमती वस्तुओं को खरीदने का अवसर प्राप्त होगा.माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.अचानक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.मित्रों-परिचितों के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत होगा.संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी ना करें.गलत निर्णय से जीवन बदल सकता है.जोखिम भरे कार्य टालें.वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें।

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य से अधिक शुभ रहेगा.राजनीतिक मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी.कमर और पीठ की पीड़ा से ग्रसित रह सकते हैं.जीवनसाथी के साथ विवाद संभव है.नए वस्तुओं की प्राप्ति संभव होगी.गृहस्थि के मामले आपसी सहमति से हल होंगे.मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी।

धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे.भूमि संबंधित मामलों में सावधानी रखें.संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है पर उनकी जिद्द जायज हो.आपकी निर्णय शक्ति और बुद्धि के कारण आप अपने कार्य में सफल होते हुए पाएंगे.अचानक धन खर्च हो सकती है।

मकर राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग प्राप्त होगा.दूसरों की मजबूरी को समझें और सहयोग करें.कपीता से मतभेद समाप्त होंगे.नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें.परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे।

कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.अचानक धन लाभ हो सकते हैं.समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं.मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है.वाणी पर नियंत्रण रखें.परिवार से अपेक्षा न करें.शासन-प्रशासन से सहयोग प्राप्त होगा।

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.मित्रों-परिचितों के साथ मनोरंजन में समय बिताएँगे.व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा.धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.सूझ-बूझ से धनलाभ होगा.

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