Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

UP: चंदौली में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा, नदी में नाव पलटी, कई लोगों के डूबने की आशंका

iPhone-Samsung-Google Pixel को कड़ी टक्कर देगा OnePlus15, फोन खतरनाक फीचर्स से है लैस... 

Gold Silver Price: आज फिर इतना सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें किस शहर में कितनी हो हुई कीमत

IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: जानें ओटीटी पर कब धमाल मचाएगी कांतारा चैप्टर 1?​​​​​​​

राशिफल

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Oct 27, 2025, 10:43 PM IST

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन (28 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि 
आज के दिन दूर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है.व्यर्थ दौड़धूप होगी आय में निश्चितता रहेगी.जोखिम न लें.कोई बढ़ा काम करने का मन बनेगा .अपने निर्णय को सुरक्षित रखें, हर किसी को अपना प्रयोजन न बताएं.लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन प्रयास सफल रहेंगे.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी व्यापार व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा .संतान से जुड़े मामले सहज ही निपटेंगे. प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे.शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड इत्यादि में जल्दबाजी न करें.आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है.संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी.

🌹-मिथुन राशि
आज अचानक धन की फिजुलखर्ची बढ़ेगी जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी.शारीरिक कष्ट से बाधा उत्पन्न होगी.अपने व्यवहार को नम्र बनाएं. दूसरों की बातों को भी सुनें. कटु वचनों का प्रयोग न करें. कानूनी काम होंगे, कार्ययोजना को गुप्त रखना आपके हित में रहेगा.जल्दबाजी में नहीं रहें.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन अप्रत्याशित लाभ हो सकते है.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.समाज में आप का प्रभाव बढ़ेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे है .प्रशासन से जुड़े लोग व्यस्त रहेंगे.शुभ कार्यों में संलग्न होने से सुयश एवं सम्मान मिलेगा. पराक्रम बढ़ेगा.नवीन उपलब्धियों के साथ अनायास लाभ के योग बनेंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा.व्यापार मनानुकूल रहेगा निवेश शुभ रहेगा.कार्यस्थल पर कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा.नई साझेदारी लाभदायक रहेगी.आज विशेष लाभ होने की संभावना है.अनुकूल समाचार मिलेंगे.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.कार्यकुशलता, प्रयास, परिश्रम की सार्थकता रहेगी.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.सुख के साधनों में वृद्धि होगी.नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.दिन की शुरुआत में आलस की अधिकता रहेगी.राज्यपक्ष में आपका प्रभाव बढ़ेगा.सावधानी आवश्यक है .विरोधियों से सावधान रहें.दाम्पत्य सुख मिलेगा.समय का दुरुपयोग न करें. प्रयास में आलस्य नहीं करें.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए कुछ बेहतर रहेगा.वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है.शारीरिक कष्ट संभव है .तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी.अच्छा सोचें, सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के अवसर आएंगे.धन प्राप्ति के योग हैं. व्यापार अ'छा चलेगा.परिवार में तरक्की होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे .यात्रा में परेशानी हो सकती है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन सेहत का प्याया कमजोर रहेगा .वाहन मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें .जो भी करें सोच-समझ के करें.लोगों के बिच अपनी छवि सुधारें.अनसोचे कामों में हाथ नहीं डालें.पारिवारिक मामले अशांत रहेंगे.कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा.आर्थिक तंगी चिंता में डालेगी.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन क़ानूनी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है .मित्रों के सहयोग से काम पूरा होगा .आप की मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी.प्रतिस्पर्धा में यश, सफलता मिलेगी.संतान से मदद प्राप्त हो पाएगी.नौकरी में सफलता प्राप्त होगी .आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन होने की संभावना है.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन भूमि भवन संबंधी योजना बनेगी.बढ़े सौदे बढ़ा लाभ दे सकते है.समय मध्यम है, तनाव बढ़ेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी .क्रोध पर नियंत्रण रखें. महत्व के कार्य, निर्णयों में सहयोग लेना होगा. मान-सम्मान बढ़ेगा.धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी .वाहन से चोट लग सकती है. व्यर्थ के विवादों से दूर रहें.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे .विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा.लाभ के अवसर हाथ आएंगे .आर्थिक लाभ होने से रुके कार्यों को गति मिलेगी योजनाएं फलीभूत होंगी.सेहत का ध्यान रखें लेनदेन, कर्ज, खर्च की पूर्णता होगी.पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि से संतोष रहेगा.रिश्तेदारों से संबंधों में मर्यादा जरूरी है.

🌹-मीन राशि
आज के दिन कार्य में सफलता प्राप्त होगी.शुभ समाचार प्राप्त होगा.दूर के रिश्तेदार से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा.समय पर निर्णय लेने से कार्यों में सफलता तय है. व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा. बुद्धि एवं तर्क से कार्य में सफलता के योग बनेंगे.विवाद से स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी और शत्रु पक्ष भी परेशान कर सकते है.

