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Horoscope 28 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 27, 2026, 10:42 PM IST

Horoscope 28 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 28 मार्च शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.. 

वृश्चिक राशि
आज का दिन शुभफलदायक रहने वाला है. धन लाभ भी अचानक ही होगा. आज किसी व्यक्ति का ना चाहते हुए भी सहयोग अथवा कोई अप्रिय कार्य करना पड़ेगा. परिवार में सुख शांति रहेगी. एकदम से खुशी का वातावरण बना हुआ रहेगा. धन लाभ अवश्य होगा लेकिन मनोदशा में विकृत आ सकती है.

धनु राशि
आज भी दिन का अधिकांश समय शांति से व्यतीत होगा. थोड़ी आर्थिक परेशानियां रह सकती हैं परंतु आज आप मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे. दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. सामूहिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर भी मिलेगा. आपकी बुद्धि विवेक की प्रशंसा होगी फिर भी आज आप बाहर की अपेक्षा घर में समय बिताना पसंद करेंगे.

मकर राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, गले छाती में सूजन और दर्द महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र पर परिश्रम के अनुसार ही लाभ मिलेगा. कम समय दे पाने के कारण नए कार्य विस्तार के विचार को टालना पड़ सकता है. सरकारी कार्यों में भी धन खर्च होने से आर्थिक कारणों से चिंता रहेगी.

कुंभ राशि
आज के दिन धन की कमी रहने पर भी खुश रहने का सफल प्रयास करेंगे. घर में बुजुर्ग परिजनों से भावनात्मक सम्बन्ध रहने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है. परंतु आज प्रेम प्रसंगों से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा अन्यथा धन और पारिवारिक मान हानि हो सकती है.

मीन राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र पर मन के अनुसार कार्य नहीं होंगे. कार्यों में विलम्ब के कारण परेशानियां होंगी. मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे. कार्यक्षेत्र पर कार्य को लेकर सतर्क रहें अन्यथा कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है. आध्यात्म के प्रति अधिक रुचि दिखाएंगे.

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