Rashifal 27 October 2025: मिथुन और सिंह वालों को सफलता के साथ होगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 27 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन (27 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज़ के दीन आचानक यात्रा के भी शुभ फल प्राप्त होगा.एअमदानी में वृद्धि होगी और नोकरी में भी लाभ प्राप्त होंगे.दिनचर्या अच्छी रहेगी. कारोबार से लाभ मिलेगा. प्रियजन से मुलाकात होगी.मन में प्रसन्नता बनेगी. दिन सामान्य रहेगा.मन चलायमान रहेगा.घर में सुख का वातावरण बना रहेगा.स्वास्थ्य में लाभ होगा,धन का लाभ नहीं,व्यस्तता बनी रहेगी.

🌹-वृष राशि

आज के दिन पुराना रोग उभर सकता है.कार्य स्थल पर किसी व्यक्ति के साथ अनबन हो सकते है .बेचैनी रहेगी.समय अनुकूल रहेगा.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .परिजनों में प्रसन्नता रहेगी.मान-प्रतिष्ठा का लाभ होगा.संतान के द्वारा लाभ प्राप्त होगा.शिक्षा में प्रगति होगी.धन का लाभ होगा.शुभ कार्य में धन खर्च होगा.दूर-समीप की यात्रा होगी.धन का लाभ रहेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपका सामाजिक क्षेत्र बढ़ेगा.लाभदायक सौदे होंगे .विपरीत परिस्थितियों का सफलता से सामना कर सकेंगे .घर परिवार में सुख शांति रहेगी.पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होगी.मानसिक प्रगति होगी.निर्माण कार्य में प्रगति होगी.वाहन सुख व भूमि द्वारा लाभ मिलेगा.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें .राजकाज में सफलता मिलेगी.मित्रों से सहयोग मिलेगा. पराक्रम में वृद्धि होगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होगी.मानसिक परेशानी बनी रहेगी.रुका हुआ धन मिलेगा .स्वास्थ्य का ध्यान रखे.कारोबार में परेशानी होगी.अधिकारी से सहयोग मिलेगा.नौकरी में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा.घर में खुशी का समाचार मिलेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा अनावश्यक व्यय होगा,किन्तु मानसिक शान्ति रहेगी.शत्रु का क्षय होगा.आंशिक लाभ प्राप्त होगा. धन का लाभ होगा.समस्या का निवारण होगा. परिजनों से सहयोग और लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य में लाभ होगा.वाणी पर नियंत्रण रखें .परिवार में सामंजस्य बनेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन पराक्रम में वृद्धि होगी.जीवनसाथी से संबंधों में मजबूती आएगी.पारिवारिक प्रसन्नता प्राप्त होगी.संतान सुख मिलेगा.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.धन का लाभ होगा.राजकाज में उन्नति होगी. सुख की प्राप्ति होगी.निर्माण कार्यों में प्रगति व व्यापार में लाभ होगा.अधिकारी से सहयोग मिलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन सामान्य रहेगा.कारोबार सुचारू रूप से चलेगा. राजकाज में विलम्ब होगा.कार्य में कठिनाई आयेगी.बाद में सफलता प्राप्त होगी.व्यापार में वृद्धि होगी. धन का लाभ होगा.राजकाज में विलम्ब होगा. कार्य में व्यस्तता बनेगी. अधिक परिश्रम होगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा.रुका हुआ धन मिलेगा .स्वास्थ्य अच्छा होगा. मन प्रसन्न होगा. दूर-समीप की यात्रा होगी.अकस्मात व्यय होगा.मन संतुष्ट होगा.धन का लाभ होगा.अधूरे काम पूरे होंगे .स्वास्थ्य में परेशानी होगी.धर्म कार्य सम्पन्न होंगे. पिता का सहयोग प्राप्त होगा.संतान द्वारा सहयोग मिलेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन कानूनी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.धन का लाभ होगा. कार्य में कठिनाई अधिक होगी.अधिक परिश्रम अनावश्यक, कारोबार में समस्याएं आयेंगी.परिश्रम अधिक करना पडेगा. धन का लाभ मिलेगा. विद्या-अध्ययन में रुचि बढेगी. मित्रों से फायदा होगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.स्वास्थ्य का ध्यान रखे. कारोबार में कठिनाई आयेगी. राजकाज में सफलता प्राप्त होगी.निर्माण कार्य में प्रगति होगी.आंशिक लाभ मिलेगा.कार्य में उत्साह बनेगा. सरकारी धन का लाभ होगा.नौकरी में तरक्की होगी .

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें .शुभ समाचार प्राप्त होगा .अनावश्यक व्यय होगा.अकस्मात धन का लाभ होगा. प्रियजन से मिलाप होगा. नवीन कार्य प्रारम्भ होंगे.धन का लाभ मिलेगा.मन प्रसन्न होगा. प्रियजन से मिलाप तथा धर्म का लाभ होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आय में बढ़ोतरी होगी .संतान पक्ष से लाभ होगा .भूमि भवन में निवेश करने के लिए दिन अच्छा रहेगा .संतान सुख मिलेगा. बुद्धि के द्वारा धन लाभ होगा.कार्य में विजय होगी. समस्याओं का समाधान होगा.दिनचर्या अनुशासित रहेगी.मन में कुछ अशांति रहेगी.समस्या का समाधान होगा.

