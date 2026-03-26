Horoscope 27 March: सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 27 मार्च शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी.आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.क्रोध पर नियंत्रण रखें.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. बकाया वसूली के प्रयास मनोनुकूल रहेंगे.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.धनार्जन होगा.कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि नीचा देखना पड़े.

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.अचानक धन प्राप्ति के योग हैं.जोखिम न उठाएं अन्यथा नुकसान संभव हैं.पूजा-पाठ में मन लगेगा.किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति अनुकूल होगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.भूले बिसरे साथियों से मुलाकात होगी.निजीजनों में उत्साह और प्रसन्नता बढ़ेगी.जीवनसाथी पर अधिक मेहरबान रहेंगे.कार्यप्रणाली में सुधार होगा. लाभ के अवसर हाथ आएंगे.कारोबारी अनुबंध होंगे.आशंका-कुशंका के चलते निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा.नए संपर्क स्थापित होंगे.अविवाहितों के लिए वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है. कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी.कारोबार लाभदायक रहेगा.नौकरी में चैन रहेगा.सुख-शांति बनी रहेगी.थकान व कमजोरी रहेगी.प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन भूमि व भवन संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी .आय में बढ़ोतरी होगी.तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.रसोई में चोट लग सकती है.अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है. व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे.पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. नौकरी में अधिकारी की अपेक्षाएं बढ़ेगी. तनाव रहेगा.कुसंगति से हानि होगी. दूसरों के कार्य की जवाबदारी न लें.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.चिंता तथा तनाव रहेंगे.सट्टे और लाटरी में निवेश करने से बचें.कार्य पर ध्यान दें,कार्य की बाधा दूर होकर स्थिति लाभप्रद रहेगी. कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिल सकता है. अप्रत्याशित लाभ के योग हैं.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.प्रतिद्वंदिता में कमी होगी.जल्दबाजी से बचें.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.कारोबार में वृद्धि होगी. नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा.धनागम होगा.थकान महसूस होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.जल्दबाजी से कोई ग़लत निर्णय न लें अन्यथा आपको नुकसान होगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.नवीन वस्त्र भूषण की प्राप्ति होगी.

परिवार के छोटे सदस्यों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंता रहेगी.थोड़े प्रयास से ही कार्यसिद्धि होगी.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन परिवार की आवश्यकता के लिए भागदौड़ तथा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा.व्यवसाय-व्यापार लाभदायक रहेगा.वाहन और मशीनरी के उपयोग में सावधानी रखें .पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.वाणी पर नियंत्रण रखें.किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपको मानसिक रूप से बेचैन महसूस करेंगे.पारिवारिक चिंता और तनाव से बचें.धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे.पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बनेगा.स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए उत्तम रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.भूमि व भवन के खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी.दूसरों की उन्नति में सहयोग देंगे.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा .बड़ा लाभ के योग हैं.परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से