Rashifal 26 October 2025: आज रविवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें 26 अक्टूबर का मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 26 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन (26 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...



मेष राशि

आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. अपने उदेश्य की तरफ ध्यान रखें और जी-जान लगा कर अपने कार्य को पूर्ण करें.आपकी कामयाबी में वृद्धि होगी. बड़े आधिकारी से अनबन नुकसानदायक रहेगी. कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे और आप कुछ प्रभावशाली लोगों से भी मिलेंगे. आज के दिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. मौज मस्ती घूमने फिरने के पीछे खर्च हो सकते है. वित्तीय स्थिति में सुधार होगा लेकिन सावधानी से सोचने के बाद ही नई संपत्ति में निवेश करें. अपनों के द्वारा धोखा मिलने से मन दुखी होगा. वाहन सुख मिलेगा. संतान के व्यवहार से परेशान रहेंगे. कर्मचारियों की अनियमितता से परेशान रहेंगे.

मिथुन राशि

आज के दिन पैतृक संपत्ति के मामलों में सफलता के योग बनेंगे. कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में राहत मिलेगी. आप असीम दौलत के मालिक बन सकते हैं. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. परिवार के कार्यों में व्यय वृद्धि होगी. आज आपको कई वित्तीय फायदे हो सकते हैं. कार्यसिद्धि से पराक्रम व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. शेयर कारोबार में निवेश करने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए. किसी भी प्रकार के व्यापारिक निर्णय जिसमें आर्थिक जोखिम शामिल हो, उसके लिए समय उपयुक्त नहीं है. आप की मेहनत और सही मार्गदर्शन मिलने से सफल होंगे. मेहमानों की आवाजाही से दिनचर्या में बदलाव होगा. आत्मसम्मान में वृद्धि होगी.

सिंह राशि

आज के दिन समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी लेकिन निवेश करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें. किसी के बहकावे में न आएं. लंबित कार्य पूरे होंगे. स्वर्ण आभूषणों की प्राप्ति संभव है. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. धन प्राप्ति सुगम होगी.

कन्या राशि

आज के दिन सामान्य रहेगा. आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा और ऋण पर दिए गए पैसे भी आप जल्द ही वसूल कर पाएंगे. सही समय पर सही निर्णय लेना आप के हित में रहेगा. संतान के कटु वाक्यों से दुखी होंगे. प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी. अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आप लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे. सेहत का विशेष सावधानी रखें. कारोबार विस्तार के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ सकता है. आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं. गुम हुई वस्तु प्राप्त हो सकती है. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. शत्रु परास्त होंगे. आपको अपने काम के लिए सराहना मिलेगी.

वृश्चिक राशि

आज के दिन रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. आपके काम सफल होंगे. किन्तु आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी. माता-पिता द्वारा आप के किए कार्यों की अवहेलना होगी. कोर्ट व कचहरी में प्रतिकूलता मिलेगी. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. कार्यक्षेत्र में नई योजना बनेगी. व्यवसाय कारोबार लाभप्रद रहेगा.

धनु राशि

आज का दिन शुभ है. सूर्यास्त के पहले अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते है. नौकरीपेशा जातकों को तरक्की मिलेगी. कुछ के वांछित स्थानांतरण भी हो सकता है. व्यवसायिक लाभ बढ़ेगा. घर बाहर पूछ परख रहेगी. धर्म-कर्म में आर्थिक योगदान देंगे.

मकर राशि

आज के दिन दूर-समीप का यात्रा पर जाने के योग बन सकते है. वित्तीय व्यवहार और निवेश के साथ अधिक सतर्क और सावधान रहें क्योंकि दिन ज्यादा अनुकूल नहीं है. आजीविका के नए संसाधन स्थापित होंगे. सेहत का ध्यान रखें. संतान के किए कार्यों से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है.

कुम्भ राशि

आज के दिन वरिष्ठ या सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के तर्क या मतभेद को दूर रखें. आर्थिक रूप से आप ठीक रहेंगे. मेहनत करें दूसरों पर विश्वास न करें. शत्रु बुरी तरह परास्त होंगे. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. राजकीय सहयोग प्राप्त होगा.

मीन राशि

आज के दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. प्रेम संबंधों में लिप्त जातक अपने साथी की भावनाओं को पूर्ण रूप से महसूस कर पाएंगे. नौकरी में पदोन्नति की संभावना है. वाणी पर नियंत्रण रखें. वादों को सही समय पर निभाने का प्रयास करें.

