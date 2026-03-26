Horoscope 26 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 26 मार्च गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे.परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.सफलता के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी.उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा हानि संभव हैं.शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.महिलाओं का दिमाग़ और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा.आय से अधिक खर्च न करें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए समय उत्तम रहेगा.जोखिम भरे कार्य से बचना चाहिए.कार्य व्यवसाय में सफलता मिल सकेगी.दोस्तों के साथ आज यात्रा के योग बन रहे है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.पति पत्नी में संबंध मधुर रहेंगे.अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद हो सकते हैं..दूसरों को निचा दिखाने का प्रयास न करें.प्रतियोगी परीक्षा में प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी.

🌹-सिंह राशि

आज के आकस्मिक धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.अचल सम्पत्ति के कार्यों में आज ढील देना ही बेहतर रहेगा.दिन की शुरुआत से ही कार्य प्रभावित होंगे.संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा.कार्य क्षेत्र पर कोई भी भला बुरा निर्णय लेने से पहले सोच समझकर निर्णय लें.यात्रा सफल रहेगी.जीवनसाथी की भावनाओं को समझें.व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी.

🌹-तुला राशि

आज के दिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति होगी.धार्मिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी.मित्रों के सहयोग प्राप्त होंगे.व्यापार में प्रगति के योग हैं.अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ राहेगा.राज कार्य में सफलता प्राप्त होगी.लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.उसका सदुपयोग करें.

🌹-धनु राशि

आज के दिन शिक्षा में प्रगति होगी और निर्माण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं.धार्मिक आस्था बढ़ेगी.कार्य के प्रतिदृढ़ता आपको आज कार्य में अनुकूल सफलता दिलवाने वाली है.

🌹-मकर राशि

आज के दिन बुद्धि और वाणी से अनेक कार्यों सफल रहेंगे.शारीरिक रूप से आप को अच्छा महसूस होगा.साझेदारी के कार्यों से आपको नुकसान हो सकते हैं.जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी.व्लाभकारक रहेंगी.

🌹-कुंभ राशि

आज का दिन पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी.संतान का सहयोग प्राप्त होगा.शत्रु परास्त होंगे.जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी.व्यवसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा.किसी रिश्तेदार के सेहत के कारण तनाव मिल सकते हैं.धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी.आप व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है.

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