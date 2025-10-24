Rashifal 25 October 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...
Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 25 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन (25 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...
मेष राशि
आज के दिन घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है. गृहस्थ जीवन में परेशानियों का अनुभव हो सकता है. परिवार समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. धनलाभ का योग है. कम बोलें पर अच्छा बोलें. सुख-समृद्धि बढ़ेगी. आर्थिक निवेश में सोच-समझकर निर्णय लेने पर लाभ होगा. स्वास्थ्य में रुचि बढ़ेगी.
वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा क्योंकि पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी. व्यापार में जोखिम व्यापार-व्यवसाय में चल रही उलझनों से परेशान रहेंगे. किसी परिजन के साथ अपने विशेष कार्य की पूर्ति के लिए देव स्थलों का भ्रमण करेंगे. लाभ होने की संभावना बनती है. मित्र मिलन संभव है.
मिथुन राशि
आज के दिन अत्यधिक श्रम से थकान हो सकती है, सावधान रहें. नौकरी पेशा वर्ग को उन्नति मिल सकती है. संतान पक्ष से कुछ चिंताएं आभी भी बनी रहेगी. दिन की शुरुआत में क्रोध हावी रहेगा. मन माफिक काम न होने से परिजनों पर नाराज होंगे. नौकरी में नया प्रस्ताव मिलेगा. खर्च अधिक होगा. धार्मिक रुचि बढ़ेगी. व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में न पड़ें.
कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. ख़ान पान में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है. निवेश किये धन से अर्जित होने वाले लाभ में विलंब होगा. संतान के लिए निर्णय लेने में दुविधा होगी. यात्रा के योग है. अर्थ व्यवस्था बिगडऩे से निर्माण कार्य की गति प्रभावित हो सकती है.
सिंह राशि
आज के दिन किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना बनी हुई है. कम समय में अधिक लाभ अर्जित करने के चक्कर में न उलझें. मेहनत करें, कार्यस्थल पर आपके पराक्रम की प्रशंसा बढ़ेगी. व्यापार में नई योजनाओं का प्रारंभ होगा. लेन देन में सावधानी रखें. जल्दबाजी नुकसानदायक रहेगी.
कन्या राशि
आज विशेष उन्नतिकारक योगों के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. मन को भक्तिभाव में लगाने की कोशिश करेंगे. कार्यस्थल पर अनुकूल परिणाम के लिए सक्रियता आवश्यक है. भवन निर्माण के लिए ऋण लेना पड़ सकता है.
तुला राशि
आज के दिन दूसरों की सहायता करने से आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी, दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा .आलस को त्याग कर काम करें. रुके कार्य में सफलता मिलेगी.पूंजी निवेश में सोच से अधिक लाभ होगा. अपनी कार्ययोजना और निर्णय पर अमल करना जरूरी है. किसी के प्रति आकर्षित होंगे.
वृश्चिक राशि
आज का पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, केवल सन्तान पक्ष से असंतोष मिल सकते है. कार्यस्थल पर मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापार में वृद्धि होने के कारण काम आपकी योजनाओं के अनुसार होंगे. वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है. आपने सेहत के प्रति सचेत रहें.
धनु राशि
आज के दिन आपका सामना कठिनाई से हो सकता है हालाकि तमाम वैर-विरोध का सामना करते हुए आप सभी कठिनाई पर नियंत्रण कर लेंगे. समय रहते जरूरी दस्तावेजों को संभाल लें. सामाजिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा. स्थायी संपत्ति क्रय करने में जल्दी न करें. परिवार की समस्या का समाधान होगा. निजी कार्य की व्यस्तता रहेगी.
मकर राशि
आज के दिन कोई नए समझौते होंगे जो आपको अच्छा मुनाफा दिला सकते है. दैवीय कार्यों में दिन बीतेगा. आज रचनात्मक काम होंगे. नवीन अनुबंध व समझौतों के कारण आपके लाभ में वृद्धि होगी. जनकल्याण की भावना के कारण प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
कुम्भ राशि
आज के दिन आपसी तालमेल में सुधार आएगा जिससे परिवार में सुख शांति रहेगी. पारमार्थिक कार्यों में धन लगेगा. सामाजिक कार्यों से सुयश मिलेगा और आप के प्रभाव में वृद्धि होगी. व्यापार अच्छा चलेगा.परिवार से सहयोग मिलने से कार्य आसानी से पूरे होंगे. अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी की ओर विशेष ध्यान दें.
मीन राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. ग़लत संगति या नशे की लत से बचने की कोशिश करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है. कार्य की सफलता से मनोबल मजबूत होगा. जीवनसाथी से संबंध मधुर होंगे. कार्य की अधिकता रहेगी. अजनबी व्यक्ति का विश्वास न करें, धोखा मिल सकता है.
