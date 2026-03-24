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Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 24, 2026, 10:17 PM IST

Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 25 मार्च बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन मांगलिक कार्यों की आयोजनों की तैयारी में लगे रहेंगे.आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकते हैं.आपने करीबी संबंधों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करेंगे.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.रोजगार में वृद्धि होगी. साझेदारी में नवीन प्रस्ताव प्राप्त हो सकेंगे.राजनीतिक व्यक्तियों से लाभकारी योग बनेंगे. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना रहेगी.कोई लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपनी योजनाओं का विस्तार करेंगे.निवेश और नौकरी में लाभ होगा.बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे.अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखें.यात्रा से लाभ.वाहन-मशीनरी खरीदी के योग हैं.व्यवसाय में अड़चनें आएंगी.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.वाणी और व्यवहार पर संयम रखें अन्यथा आपको मानसिक रूप से परेशान होने की संभावना रहेगी.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.फालतू खर्च होगा.विवाद को बढ़ावा न दें.चिंता तथा तनाव रहेंगे. व्यावसायिक योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा.परिवार की चिंता रहेगी. आय से व्यय अधिक होंगे.अजनबियों पर विश्वास से हानि हो सकती है.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन दूसरों की निंदा करने से बचें.भूमि भवन में निवेश करने से लाभ होगा.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.कोर्ट व कचहरी के कार्य बनेंगे. व्यवसाय ठीक चलेगा.चोट व रोग से बचें. कार्य-व्यवसाय में लाभ होने की संभावना है.दांपत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी.सामाजिक समारोहों में भाग लेंगे. सुकर्मों के लाभकारी परिणाम मिलेंगे.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.किसी बढ़े प्रोजेक्ट की रूप रेखा बनेगी.दुकान मकान के विवाद आपसी सहमति से हल होंगे.प्रयास सफल रहेंगे.प्रतिष्ठा बढ़ेगी. रोजगार में वृद्धि होगी.यात्रा का शुभ योग होने के साथ ही कठिन कार्य में भी सफलता मिल सकेगी.रिश्तेदारों से संपत्ति संबंधी विवाद हो सकता है.व्यापार-नौकरी में लाभ होगा.पुराना रोग उभर सकता है. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते है .धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं.पुराने मित्र व संबंधियों से मुलाकात होगी.शुभ समाचार मिलेंगे.प्रसन्नता रहेगी.मन में उत्साह रहेगा, जिससे कार्य की गति बढ़ेगी. आपके कार्यों को समाज में प्रशंसा मिलेगी. भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ होगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.दिन की शुरुआत में थोड़ा समय धर्म में दें.संपत्ति की खरीद पर या निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.कानूनी अड़चन दूर होगी.भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.स्वास्थ्य संबंधी समस्या हल हो सकेगी.व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा.अपनी वस्तुएँ संभालकर रखें. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आय में वृद्धि होगी.जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें.विवाद को बढ़ावा न दें.मितव्ययिता को ध्यान में रखें.कुटुंबियों से संबंध सुधरेंगे.शत्रुओं से सावधान रहें. व्यापार लाभप्रद रहेगा.खर्चों में कमी करें.

🌹-धनु राशि
आज के दिन पार्टी-पिकनिक का योजना बना सकते हैं. कम समय में काम को पूरा करने की कोशिश कामयाब होगी.स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा.व्यवसाय ठीक चलेगा. अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हितचिंतक रहेंगे.योजनाएं फलीभूत होंगी.आलस्य से बचकर रहें. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन की शुरुआत नए संकल्पों से होगी.परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा.जितना हो सकें उतना विवाद न करें.बनी हुई चीज़ें आपको वापस मिलने का योग है.रोजगार में वृद्धि होगी.नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं.भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी.अर्थ संबंधी कार्यों में सफलता से हर्ष होगा.सुखद भविष्य का स्वप्न साकार होगा. 

🌹-कुंभ राशि 
आज के दिन किसी धार्मिक स्थल पर जाने की संभावना रहेगी.परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा.नई योजना बनेगी. कार्यप्रणाली में सुधार होगा. मा-सम्मान मिलेगा.अधिकारी वर्ग विशेष सहयोग नहीं करेंगे. ऋण लेना पड़ सकता है.पेट दर्द और बेचैनी रहेगी .परिवार के कार्यों को प्राथमिकता दें. आपकी बुद्धिमत्ता सामाजिक सम्मान दिलाएगी.

🌹-मीन राशि
आज के दिन परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे.दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.शारीरिक रूप से आप सफल रहेंगे.किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं करें.महत्वपूर्ण कार्यों में हस्तक्षेप से नुकसान बीएम है.व्यापार-व्यवसाय मध्यम रहेगा.

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