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Horoscope 24 March: मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 23, 2026, 09:56 PM IST

Horoscope 24 March: मिथुन और कर्क वालों को कारोबार में होगा लाभ, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 24 मार्च मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन सामान्य रहेगा.बोल चाल में हल्के श्वब्दों का प्रयोग न करें.पुराना रोग उभर सकता है.झोखिम न उठायें अन्यथा हानि संभव है .मन विचलित रहेगा.धर्म कार्य में वृद्धि होगी.थकान महसूस होगी जिससे मानसिक परेशानी हो सकते हैं.राजकाज में विशेष सफलता मिलेगी.  

🌹-वृष राशि
आज के दिन पारिवारिक सुख और आनंद की अनुभूति होगी.मित्रों से मुलाकात होगी.धनार्जन होगा.पराक्रम में वृद्धि होगी.परिजनों की समस्या रहेगी, निराकरण के बाद समय अच्छा होगा. अच्छे कार्य में धन खर्च होगा.आय में वृद्धि होगी.भूमि-वाहन में सुख मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आय में बढ़ोतरी होगी.परिवार में स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकते हैं.दिन ठीक रहेगा.रोज के कार्य अनियमित समय से होंगे.परिवार से खिन्नता हो सकती है.धन का व्यय और आंशिक लाभ मिलेगा.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आय में मनानुकूल वृद्धि होगी.निवेश शुभ रहेगा.समस्या से थोडी निजात मिलेगी.कारोबार से लाभ मिलेगा. राजकाज के कार्य में अच्छा परिणाम आयेगा.साझेदारी से लाभ होगा.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है.अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी .प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.अकस्मात व्यय होगा.शत्रु पर विजय प्राप्त होगी. प्रतिष्ठा, यश, ख्याति प्राप्त होगी.समस्या का समाधान होगा. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन कोई राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी .यात्रा लाभदायक रहेगी.वस्तुएं संभालकर रखें.धन का लाभ होगा.किसी प्रियजन से मुलाकात होगी.पराक्रम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.अफसरों से सम्बन्ध मधुर बनेंगे. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.किसी नए कार्य में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.अचानक लाभ के योग बन रहे हैं.कारोबार में प्रगति होगी.कोई अच्छा समाचार मिलेगा.मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा.राजकाज में सफलता प्राप्त होगी. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती हैं.पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.उत्साह से काम कर पाएंगे.स्वास्थ्य लाभ होगा.अकस्मात व्यय होगा और दूर-समीप की यात्रा होगी तथा पारिवारिक सुख मिलेगा. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन वाहन व मशीनरी के प्रयोग में बिशेष सावधानी की आवश्यकता है.संयम बनाए रखें .संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.धन का लाभ होगा.परिवार का सहयोग मिलेगा.प्रोपर्टी पर धन खर्च होगा.शिक्षा का लाभ मिलेगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आय बनी रहेगी.मित्रों का सहयोग मिलेगा.निवेश करने से बचें.घर में प्रसन्नता का समाचार मिलेगा.मन खुश रहेगा.राजाकज में उत्साह बनेगा.निर्माण कार्य में प्रगति होगी. 

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.मित्रों का मार्गदर्शन मिलेगा.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.दिनचर्या अच्छी रहेगी. मन प्रसन्न रहेगा.व्यय अवश्य होगा.दूर-समीप की यात्रा होगी.वाणी पर नियंत्रण रखें.आंशिक धन लाभ होगा. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन किसी अपरिचित की बातों में न आएं.धन हानि के योग हैं.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.संतान से मन प्रसन्न रहेगा. कारोबार में धन लाभ होगा.अच्छी सूचना की प्राप्ति होगी.थोड़े प्रयास से ही काम सफल होगा.घर के वातावरण में शांति बनी रहेगी.

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