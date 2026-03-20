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Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

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Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 20, 2026, 10:03 PM IST

Horoscope 21 March: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 21 मार्च शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज के दिन मामूली बात पर विवाद होने की संभावना रहेगी. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. परिजनों के साथ तीर्थस्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं. भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी. बड़ा काम करने का मन बनेगा. कारोबार में लाभ होगा. शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड आदि मनोनुकूल लाभ देंगे.

वृषभ राशि
आज के दिन नौकरी में स्थानांतरण की संभावना बन सकती है. आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं. साझेदारी संभालकर करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है. दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी. भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी. कारोबार में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि
आज के दिन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी. यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन आज आपको सफलता प्राप्त होगी. फालतू खर्च पर नियंत्रण रखें. घर-परिवार की चिंता रहेगी. किसी व्यक्ति के उकसावे में न आएं.

कर्क राशि
आज के दिन रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है, प्रयास करें. विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं. निवेश आदि मनोनुकूल लाभ देंगे. व्यापार में लाभ बढ़ेगा.

सिंह राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. नए वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा. कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नौकरी में कार्यभार तथा अधिकार दोनों बढ़ सकते हैं. बाहर जाने की योजना बनेगी.

कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल रहेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. धन प्राप्ति सुगम होगी. नौकरी में चैन रहेगा. लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी. धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय ठीक चलेगा.

तुला राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. भूमि-भवन में निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. काम करने की इच्छा कम होगी. विवाद से क्लेश संभव है. बनते कामों में बाधा उत्पन्न हो सकती है. दूसरे लोग आपसे अधिक अपेक्षा करेंगे.

वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. परिवार का ध्यान रखें. राजकीय बाधा दूर होगी. कारोबार ठीक चलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. घर-बाहर सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा.

धनु राशि
आज के दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगे. पार्टी और पिकनिक की योजना बना सकते हैं. स्थायी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है. प्रॉपर्टी के कामकाज बड़ा लाभ दे सकते हैं. नौकरी में प्रशंसा के अवसर प्राप्त होंगे. रोजगार मिलेगा. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. पारिवारिक मतभेद दूर होंगे.

मकर राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. विदेश यात्रा पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे. रचनात्मक कार्य पूर्ण व सफल रहेंगे. पार्टी व पिकनिक का आयोजन होगा. परीक्षा व साक्षात्कार में सफलता प्राप्त होगी. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

कुंभ राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. भूमि-भवन में निवेश के लिए समय अनुकूल है. विवाद को बढ़ावा न दें. किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. बेकार बातों की तरफ ध्यान न दें. नौकरी में मातहतों का सहयोग कम मिलेगा.

मीन राशि
आज के दिन किसी अनजान व्यक्ति पर अधिक भरोसा न करें, अन्यथा नुकसान संभव है. मेहनत का फल पूरा मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से कार्य बनेंगे. राजनीतिक मामलों में सावधान रहें. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. आपके शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं. विदेश यात्रा के योग हैं.

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