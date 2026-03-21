Horoscope 22 March: किसे मिलेगा लाभ, किसे हो सकता है नुकसान? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 22 मार्च रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

आज के दिन आपके लिए घर बाहर प्रसन्नता रहेगी. सुख और आनंद की अधिकता रहेगी. धार्मिक यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे. सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. प्रयास सफल रहेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. किसी बड़े काम को करने में रुझान रहेगा. नौकरी में प्रशंसा प्राप्त होगी. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड से लाभ होगा.

वृष राशि

आज के दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा. कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. घर में रिश्तेदार का आगमन संभव है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. विवेक से कार्य करें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. नौकरी में चैन रहेगा.

मिथुन राशि

आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है. यात्रा पर जाने के योग हैं. मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. किसी बड़ी समस्या से सामना हो सकता है. लेन-देन में विशेष सावधानी रखें. शुभ समाचार मिल सकता है. किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद हो सकता है. व्यर्थ भागदौड़ होगी.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. किसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. जल्दबाजी व लापरवाही न करें. अज्ञात भय सताएगा. विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा. किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.

सिंह राशि

आज के दिन भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. पूजा-पाठ में मन लगेगा. कोर्ट व कचहरी के कार्य अनुकूल रहेंगे. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा. आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. कारोबार अच्छा चलेगा. नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे. नई योजना बनेगी. कार्यप्रणाली में सुधार होगा. कारोबार में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. धनार्जन होगा. लंबे समय से रुके कार्यों में गति आएगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला असर रहेगा. भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें. थकान व कमजोरी रह सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है. भाग्य का साथ रहेगा. व्यापार में वृद्धि के योग हैं.

वृश्चिक राशि

आज के दिन अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. दूसरों से अपेक्षा पूरी न होने से खिन्नता रहेगी. कार्य में विलंब होगा. स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा. विवाद न करें. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. व्यवसाय ठीक चलेगा.

धनु राशि

आज किसी काम में व्यस्त रहेंगे. खान-पान में सावधानी बरतें. धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे. कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे. वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें, विशेषकर स्त्रियां रसोई में ध्यान रखें. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें.

मकर राशि

आज का दिन आलस भरा रहेगा. घर परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. निवेश के सुखद परिणाम आएंगे. किसी बड़ी बाधा के दूर होने से प्रसन्नता रहेगी.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. संतान पक्ष से अच्छा और सुखद समाचार प्राप्त होगा. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. सुख के साधन जुटेंगे. कारोबार में वृद्धि होगी. निवेशादि शुभ रहेंगे. नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. नौकरी पेशा में पदोन्नति के योग हैं.

मीन राशि

आज के दिन विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो सकती है. दिन सामान्य रहेगा. यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी. किसी अपरिचित पर अतिविश्वास न करें. आय में वृद्धि होगी. भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी. कोई बड़ा लाभ हो सकता है. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.

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