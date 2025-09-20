Add DNA as a Preferred Source
Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्टादेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व

Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aman Maheshwari

Updated : Sep 20, 2025, 09:54 PM IST

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 21 सितंबर 2025 रविवार का दिन (21 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज का दिन शुभ रहेगा .घर परिवार में पूजा पाठ के साथ ही व्रत का भी पालन कर सकते है.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .संतानों के लिए दिन अनुकूल रहेगा.दिनभर सेहत थोड़ी नरम रहने से आलस्य रहेगा.आज वाणी एवं व्यवहार में भी कल की अपेक्षा नरमी रहेगी.कार्य क्षेत्र पर आज कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव कर सकते है.धन की आमद रुक रुक कर होते रहने से संतोष करेंगे.

🌹-वृष राशि

आज का दिन विद्यार्थियों के लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.खर्च में बढ़ोतरी होगी.यात्रा पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आय के नए अवसर प्राप्त होंगे.छोटी मोटी बातों अनदेखा करें,जो बातें आपके काम की नही उन्हें अनदेखा करें अन्यथा मामूली बात गंभीर विवाद का रूप ले सकती है.वाणी एवं व्यवहार संयमित रखें अन्यथा सम्मान में कमी आ सकती है.कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता प्राप्त होगी.सरकारी कार्यो को संभवतः टाले.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन मिश्रित रहेगा.दिन के पूर्वार्ध में प्रत्येक कार्य सोच विचार कर करें.स्टूडेंट के लिए दिन अनुकूल रहेगा.नए कार्य का आरम्भ आज करना उचित नहीं.आज किये अधिकांश कार्य अधूरे रहेंगे.स्वभाव की मनमानी के चलते परिवार के बुजुर्गो अथवा कार्य क्षेत्र में आधिकारियो के साथ मनमुटाव हो सकता है.क्रोध एवं वाणी में संयम रखें.नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिन सामान्य रहेगा .

🌹-कर्क राशि

आज के दिन का पहला भाग सुख शांति से व्यतीत करेंगे.व्यवसाय में उन्नति की संभावनाएं बन रही है लेकिन अपने जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बना कर रखें अन्यथा विवाद संभव है.आज के दिन आप थोड़े परिश्रम में अधिक लाभ भी कमा सकते है.भागीदारी के कार्य की अपेक्षा एकल व्यवसाय में लाभ अधिक होगा.दूर से कोई रिश्तेदार या मित्र घर में आ सकते है .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आस पड़ोस के लोगों के कारण आपको परेशानी हो सकते है.रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना रहेगी.सामाजिक कार्य के प्रति अधिक रूचि दिखाएंगे.कला एवं खाद्य पदार्थ के क्षेत्र से जुड़े जातको के लिए आज का दिन लाभदायी सिद्ध होगा. व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे .लेकिन आज किसी के ऊपर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें 

🌹-कन्या राशि

आज दिन भर सतर्क रहने की आवश्यकता है. सेहत नरम रहने से स्वभाव मे चिढ़चिढ़ापन आएगा फलस्वरूप किसी प्रियजन से मन मुटाव के प्रसंग बनेंगे.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा तथा जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा .आर्थिक कारणों से चिंता बैचेनी रहेगी.

🌹-तुला राशि

आज आप किसी से अधिक व्यवहार करना पसंद नहीं करेंगे इससे कई समस्याओं से भी बचे रहेंगे. सामाजिक क्षेत्र पर भी आज आपके योगदान की प्रशंसा होगी. समाज के वरिष्ठ जनो के साथ नविन संपर्क बनेंगे. स्त्री-पुत्र अथवा बाहरी किसी महिला से लाभदायक समाचार मिल सकते है. विपरीत लिंगीय आकर्षण आज कम रहेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन मिश्रित रहेगा .परिजनों से भी आज मामूली घरेलु कारणों से मतभेद होगा इसके कारण दिन भर दिमाग मे उल्टे सीधे विचार आएंगे संध्या के समय मामला सुलझने से राहत मिलेगी.संतानों के भविष्य के कारण भी चिंता रहेगी.आज किसी पुराने मित्र के कारण आर्थिक अथवा अन्य लाभ की संभावना है. 

🌹-धनु राशि

आज के दिन शुभ रहेगा .फिर भी आज आपके निर्णय सही दिशा ले रहे है या नहीं इसकी जांच अवश्य कर लें.धार्मिक यात्रा देव दर्शन के योग है. घर में वैवाहिक कार्यो की रूप रेखा बनेगी.कार्य व्यवसाय पर भी दिन लाभ कराने वाला रहेगा.धन की आमद सुबह से शाम तक रुक रुक कर होती रहेगी .

🌹-मकर राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा.आज मन किसी अरिष्ट के भय ये व्याकुल हो सकता है.आर्थिक पक्ष कमजोर होने से मानसिक चिंता रहेगी .स्वाभाव में रूखापन एवं वाणी में कड़वाहट झगडे का कारण बनेगी. कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा के चलते व्यवसाय कुछ समय के लिये ही गति पकड़ेगा इसमे जितना लाभ उठा सकते है उठायें. 

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा.कार्यो के प्रति आज अधिक ईमानदार रहेंगे.संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी .व्यावसायिक अथवा नौकरी अथवा अन्य किसी सम्बन्ध में लंबी यात्रा हो सकती है विदेश यात्रा के भी योग बनरहे है.शुभ समाचार मिलने से मन में आनंद छाया रहेगा.धन लाभ के लिये आज इंतजार करना पड़ेगा या अल्प लाभ से ही संतोष करना पड़ेगा. 

🌹-मीन राशि

आज के दिन व्यापार में लाभ होगा.माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी बरतें .बीमारी पर आकस्मिक खर्च होगा.अपनी वाणी एवं व्यवहार में सावधानी बरतें.जमीन-जायदाद सम्बंधित कार्यो को फिलहाल स्थगित करें.कार्य क्षेत्र अथवा अन्य साधनों से धन या कीमती वस्तुओ का लाभ होगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

