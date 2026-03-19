Horoscope 20 March: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 19 मार्च गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन कार्यस्थल में विशेष पूजा पाठ और हवन के आयोजन में शामिल हो सकते हैं.नए वस्त्र की प्राप्ति के योग हैं.दिन के आरम्भ में मन में आध्यात्मिक भाव रहेगा.धनलाभ होगा और आत्मसम्मान में वृद्धि होगी.संतान से शुभ समाचार मिलेंगे.पारिवारिक कार्य में भागदौड़ रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.भाई बहनों से सहयोग मिलेगा.संपत्ति के बड़े सौदे लाभदायक रहेंगे.आप की समझ और अनुभव से भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे.व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन कारोबार में नई योजनाओं की शुरुआत होगी .आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.कार्य क्षेत्र में प्रगति की संभावना है.दिन की शुरुआत में स्वभाव गरम रहेगा.अपने करीबी लोगों से आज धोखा मिलने की पूरी संभावना है, सतर्क रहें.मांगलिक आयोजनों की तैयारी में लगे रहेंगे.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.नौकरी पेशा में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.कई लोग आप से नाराज हो सकते है.रुका हुआ धन प्रयास करने पर मिल सकता है.यात्रा,निवेश व नौकरी लाभ देंगे.आकस्मिक धन लाभ हो सकते हैं .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन समान्य रहेंगे.वाणी में संयम रखें अन्यथा विवाद हो सकते है.परिजनों का स्वास्थ्य नरम रह सकता है.लंबे समय से चले आ रहे लंबित कार्यों को आज गति मिलेगी.व्यावसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन की उम्मीद रहेगी.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.कला से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी.जीवनसाथी के सहयोग प्राप्त होगा.धार्मिक लाभ मिल सकता है, राजकीय सहयोग से कार्य सिद्धि होगी.व्यावसायिक यात्रा व भूमि निवेश लाभदायक रहेंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा.किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनेगी.दुकान-मकान के विवाद आपसी समझौते से हल होंगे.वाहन व मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी.मौसोमी बीमारी के चलते आज आपको परेशानी महसूस होगी.समय निकाल कर थोड़ा समय अपने परिवार को दें.प्रेम-प्रसंग में सावधानी रखें, अन्यथा मान सम्मान को ठेस लग सकती है.कारोबार की बाधा दूर होकर कार्य सिद्धि होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.परिवार के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे.जीवनसाथी के साथ गलतफहमी के कारण विवाद संभव है.संपत्ति के बड़े सौदे संभव हैं, बड़ा लाभ होगा.दिन की शुरुआत में थोड़ा समय धर्म में दें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संचित धन का उपयोग सतर्क पूर्वक करें.पैर में दर्द की शिकायत हो सकते हैं.दोस्त से मुलाकात होगी.दूसरों के झगड़ों में न पड़ें उलझ सकते है.पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज दिन की शुरुआत नए संकल्पों से होगी.जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें अन्यथा नुकसान होगा .परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा.परिवारजनों के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे.विवादों को टालें.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.दूसरे के मामलों में न पड़ें.आकस्मिक धनलाभ के योग बन सकते है.कारोबार और परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा.परिश्रम का फल पूर्ण रूप से मिलेगा.समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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