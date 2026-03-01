FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

'दिल्ली में बेटियों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच, गरीब भी बनेगी लखपति...', दिल्ली सरकार की नई योजना

'दिल्ली में बेटियों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच, गरीब भी बनेगी लखपति...', दिल्ली सरकार की नई योजना

Cardiovascular Surgeon ने बताया कितनी बार चेक कराएं BP, साइलेंट किलर से बचने का ये है आसान तरीका 

Cardiovascular Surgeon ने बताया कितनी बार चेक कराएं BP, साइलेंट किलर से बचने का ये है आसान तरीका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?

EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 01, 2026, 09:59 PM IST

Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 2 मार्च सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.
 

मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. निजीजनों में असंतोष हो सकता है. व्यापार में इच्छित लाभ होगा. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी. क्रोध पर नियंत्रण रखना अच्छा रहेगा. मानसिक तौर पर थका हुआ महसूस कर सकते हैं. मेहनत की अपेक्षा फल मिलेगा.

वृषभ राशि
आज के दिन आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए योजना बना सकते हैं. दोस्तों से मुलाकात होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आज हर कार्य में आपका मनोबल बढ़ा हुआ नजर आएगा. किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं. विद्यार्थी वर्ग को लाभ मिलने वाला है. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. सरकारी योजना से आर्थिक लाभ मिल सकता है.

मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. मित्रों और परिवार के साथ समय बिताएंगे. संतान की उन्नति होगी. आय में बढ़ोतरी होगी. कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए आज का दिन शुभ है. भाई-बहनों से आपसी तालमेल अच्छा रहने वाला है. घरेलू कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं.

कर्क राशि 
आज के दिन बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक विश्वास न करें, अन्यथा नुकसान संभव है. नकारात्मक व्यवहार आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाले हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा परिणाम मिलने वाला है.

सिंह राशि 
आज के दिन विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. घरेलू मोर्चे पर भाई या बहनों से लाभ मिलने वाला है. अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. स्वभाव में क्रोध झलक सकता है. यात्रा से धन लाभ की संभावना है.

कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा. घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. वाहन, मशीनरी और अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें. स्वार्थ के कारण किसी खास व्यक्ति से तनाव हो सकता है. धर्म-कर्म में धन खर्च होगा. शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं. जीवनसाथी की सेहत का खास ख्याल रखना होगा.

तुला राशि 
आज के दिन किसी आनंद उत्सव में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. कामकाज में धैर्य रखने से सफलता प्राप्त होगी. आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है. दैनिक आय में बढ़ोतरी हो सकती है. महिला साथी से लाभ होगा. खास दोस्तों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ का योग है.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकते हैं. मित्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है. मित्रों और सगे-संबंधियों से लाभ मिलने वाला है. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहने वाला है. कारोबार में तरक्की होने वाली है. व्यापार के काम से बाहर जाना हो सकता है.

धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आप और आपके जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान रखें. जोखिम भरा काम अपने हाथों न लें. थकान के कारण किसी भी कार्य में उत्साह की कमी महसूस कर सकते हैं. नौकरी में परेशानी हो सकती है. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है.

मकर राशि 
आज के दिन यात्रा और निवेश मनोनुकूल रहेगा. दफ्तर के कार्य को बेहतर ढंग से संपादित कर पाएंगे. अनावश्यक और अचानक खर्च बढ़ेगा. साझेदारी वाले कार्य में लाभ की संभावना है. शरीर में दर्द हो सकता है. नकारात्मक विचारों से दूर रहने की आवश्यकता है.

कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. झंझटों में न पड़ें. शत्रु सक्रिय रहेंगे. नई योजनाओं पर कार्य करेंगे. यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान संभव है. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आएगा. छोटी-मोटी यात्रा पर जा सकते हैं. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होने वाली है. वाहन सुख की प्राप्ति होगी.

मीन राशि 
आज का दिन लाभकारी साबित होगा. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. राजकीय कार्य में सफलता प्राप्त करने की संभावना बन रही है. मन शांत रहेगा. शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने वाले हैं. दूर से कुछ अच्छा और सुखद समाचार प्राप्त होगा. संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास
EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?
EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका  
Homemade Holi Rang: एलर्जी-रैशेज दे सकते हैं केमिकल से भरे रंग, हर्बल रंगों से खेलें सेफ होली, जानें तरीका
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें 
Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता
Numerology: इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Surya-Chandrama Gochar: सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
MORE
Advertisement