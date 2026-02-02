Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope- Aaj ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 2 फरवरी 2026, सोमवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से..

मेष राशि

आज के दिन बीते कुछ समय से बेहतर रहेगा. घर परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. कार्यों में प्रगति होगी. जीवनसाथी के प्रति सम्मान बढ़ेगा. आवश्यक कार्यों में ही लापरवाही करने से हानि होगी. प्रतिभा नजरअंदाज होने से मन में नकारात्मकता बढ़ेगी. कला के क्षेत्र से जुड़े जातक नए सृजन करेंगे.

वृष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. बनी बनायी कार्य योजनाओं को किसी के हस्तक्षेप के कारण बदलने से नुकसान हो सकता है. यात्रा के योग बन रहे हैं. कार्य क्षेत्र पर मेहनत के अनुसार लाभ होगा. व्यापार अच्छा चलेगा. आलस्य के कारण आवश्यक कार्य में देरी हो सकती है. धन सम्बंधित लेन देन अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज ना ही लें.

मिथुन राशि

आज के दिन घरेलू खर्च में बढ़ोतरी होगी. उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकते है, जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना रहेगी. नौकरी अथवा व्यवसाय में आशा के अनुकूल कार्य होने से अन्य लोगों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. रुक रुक कर कार्य होता रहेगा जिससे भविष्य की योजनाएं बलवान होंगी.

कर्क राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य अनुकूल बने रहने से कार्यों के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे, प्रातः काल से ही अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने में जुट जाएंगे. आशा से अधिक लाभ होने की है परन्तु इसमें व्यवधान भी अधिक आएंगे. बनी बनायी कार्य योजनाओं को किसी के हस्तक्षेप के कारण बदलने से हानि एवं परेशानी होगी.

सिंह राशि

आज के दिन नवीन कार्य की रूपरेखा बन सकते है. शारीरिक रूप से शिथिल रहने के कारण कार्य व्यवसाय में मन कम ही लगेगा फिर भी शाम के आस-पास आकस्मिक धन आगम होने से ख़ुशी मिलेगी. जोड़ो में दर्द आदि की समस्या रहेगी. किसी सम्मेलन में भाग लेने के कारण दुविधा में रहेंगे. कार्य क्षेत्र पर अधिकांश समय उदासीनता रहेगी.

कन्या राशि

आज के दिन धर्म और अध्यात्म की तरफ़ आकर्षित होंगे. नए लोगों से जुड़ने की भी योजना बना सकते है. परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा. नौकरी पेशा जातक भी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित होंगे. अधिकारी वर्ग आप पर अधिक भरोसा दिखाएंगे. व्यवसायी वर्ग कार्य क्षेत्र पर खुल कर निर्णय ले सकेंगे. धार्मिक यात्रा के प्रसंग बन सकते है.

तुला राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. पूर्व नियोजित कार्यक्रमों में भी बदलाव करना पड़ सकता है. संतान पक्ष की उन्नति होगी. उधार लिए धन अथवा अन्य वस्तुओं के समय पर नहीं लौटाने के कारण शर्मिंदगी देखनी पड़ेगी. धन से जुड़ी कोई भी आयोजन करने से पहले बड़ों की सलाह अवश्य लें अन्यथा आज ना ही करें.

वृश्चिक राशि

आज के दिन सकारात्मक सोच रखें, घरेलू खर्च दिल खोल कर करेंगे आज. धन संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धी भी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे. कार्यों में विलंब एवं असफलता के कारण मनोबल टूट सकता है. आज किसी की ऊपर अधिक दयालुता दिखाना भी हानि करा सकता है. कार्य क्षेत्र पर आकस्मिक खर्च हो सकते हैं.

धनु राशि

आज के दिन अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. आत्म निर्भर की भावना बढ़ेगी. भागीदारी अथवा कमीशन के कार्यों में अचानक रूकावट आने से धन फंसेगा. कार्य के सिलसिले से यात्रा भी करनी पड़ सकती है परन्तु इसमें भी आज असफलता मिल सकती है. टाल-मटोल की वृति भी नुकसान करा सकती है. संतोषी वृति रखने से भविष्य में लाभ कमा सकते है.

मकर राशि

आज के दिन मानसिक रूप से भी अशांत रहेंगे. मन की दुविधा कार्यों में बाधा डालेगी. अधिक परिश्रम करने पर भी न्यून लाभ होगा. आवेश की मात्रा भी अधिक रहेगी फलस्वरूप लोग दूरी बना कर रखेंगे. किसी महिला के कारण मान भंग हो सकता है व्यवहार सीमित रखें. ना चाह कर भी खर्च करना पड़ेगा.

कुंभ राशि

आज के दिन मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने के योग बन रहे है, आकस्मिक धनलाभ होगा. आज के दिन आपके विचार उच्च कोटि के रहेंगे परन्तु स्वयं के ऊपर इन्हें लागू करने में असमर्थ होंगे. कार्य क्षेत्र पर आपके सामने सभी प्रशंसा करेंगे परन्तु पीछे से आलोचना होगी. कार्यों में हानि की सम्भावन जानते हुए भी व्यवहारिक कारणों से अनदेखा करेंगे.

मीन राशि

आज के दिन अनैतिक कार्यों से दूर रहें, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी से संबंध मजबूत बनेंगे. सेहत उत्तम बनी रहेगी. कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करेंगे थोड़ी बहुत लापरवाही भी कर सकते है फिर भी लाभ के अवसर हाथ से नहीं निकलने देंगे, कार्य से समय निकाल बाहर मनोरंजन के अवसर तलाशेंगे.

