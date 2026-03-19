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Horoscope 19 March: इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 19, 2026, 06:00 AM IST

Horoscope 19 March: इन पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज सभी 12 राशियों के जातकों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 19 मार्च गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष (Aries)
आज मेष राशि के जातकों के लिए कामकाज में तेजी देखने को मिलेगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह निभाएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास बना रहेगा.

वृषभ (Taurus)
वृषभ राशि के लिए दिन स्थिरता लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग ला सकती है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मन शांत रहने के संकेत हैं.

मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. नए लोगों से मुलाकात लाभकारी हो सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. मानसिक संतुलन बनाए रखें, तभी दिन बेहतर रहेगा.

कर्क (Cancer)
कर्क राशि के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह राशि आज “लॉटरी” जैसी स्थिति का अनुभव कर सकती है.

सिंह (Leo)
सिंह राशि वालों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर दबाव महसूस होगा. किसी भी विवाद से दूर रहें. खर्चों पर नियंत्रण रखें. धैर्य से काम लेने पर स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है. शाम के समय राहत मिल सकती है.

कन्या (Virgo)
कन्या राशि के लिए आज का दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. नौकरी या व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. आपकी मेहनत की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मन सकारात्मक बना रहेगा.

तुला (Libra)
तुला राशि वालों को आज सतर्क रहने की जरूरत है. निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. कार्यक्षेत्र में संयम से काम लें. दोस्तों या परिवार से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है. दिन सामान्य रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है. लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई योजनाएं शुरू करने के लिए अच्छा समय है.

धनु (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं. विवादों से दूर रहें और धैर्य बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा.

मकर (Capricorn)
मकर राशि के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ (Aquarius)
कुंभ राशि के लिए दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा है. नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे और नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे.

मीन (Pisces)
मीन राशि के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है. नई शुरुआत के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा. यह दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

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