Aaj Ka Rashifal: सिंह और तुला राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 18 मई 2026 सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन घर में उदासीनता का माहौल बना रहेगा क्योंकि आज सेहत उतार चढ़ाव से प्रभावित रहेगी.स्वभाव चिर चीरा पन आने से सीधी बातों का भी बेतुका जवाब देकर माहौल को अधिक खराब करने से बचें.योजना फलीभूत होगी. मनमाफिक स्थानांतरण या पदोन्नति हो सकती हैं .

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके लिए शांति और सफलता ले कर आएगा.सेहत सामान्य रहेगा.कमर संबंधित परेशानी से राहत मिल सकते हैं.घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी. आय में वृद्धि होगी.व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा.निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में चैन रहेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.मनोरंजन पर आज अधिक फ़ोकस करेंगे.थकान अधिक महसूस करेंगे.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है.भूमि व भवन आदि के कार्य मनोनुकूल रहेंगे.परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी.उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.शत्रु परास्त होंगे.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपकी दिनचर्या और स्वभाव में सुधार आएगा.पिछली ग़लतियों से सीख लेकर काम करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें.फालतू खर्च होगा. स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा. धन की तंगी होगी.बेकार बातों पर ध्यान न दें.विचारों की स्पष्टता न होने से उलझनें रहेंगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन संभव है. व्यापार-व्यवसाय ठीक-ठीक चलेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.व्यर्थ के विवादों में न उलझें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं.प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है.लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी.हताशा का अनुभव होगा. मन की बात किसी को न बतलाएं.संवेदनशीलता बढ़ेगी.अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास न करें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन मानसिक रूप से दुविधा बनी रहेगी.आपने काम छोड़ पराए कामो में टांग आड़ने से बचें.पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है.शैक्षणिक व शोध कार्य मनोनुकूल रहेंगे.किसी प्रबु‍द्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी.नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आज आपनी ज़िम्मेदारी और मेहनत से आपको सफलता प्राप्त होगी.सुख का साधन जुटेंगे.नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.अपेक्षित कार्य समय पर पूरे होंगे.मित्रों का सहयोग कर पाएंगे. घर-बाहर पूछ-परख रहेगी.कारोबारी लाभ बढ़ेगा.शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त करेंगे.बेतुकी हरकतों से माहौल खराब करेंगे.दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.शेयर मार्केट से आशातीत लाभ होगा.नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा.राजकीय बाधा दूर होगी.स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.इच्छा पूर्ति पर खर्च होगा.गृहस्थ में सुख शांति बनी रहेगी.चोट व दुर्घटना से शारीरिक हानि की संभावना है.दुष्टजनों से दूरी बनाए रखें. बिना वजह कहासुनी हो सकती है. चिंता तथा तनाव रहेंगे.जोखिम व जमानत के कार्य टालें. यात्रा यथासंभव टालें. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए लाभ दायक रहेगा.क़ीमती वस्तुएं संभालकर रखें.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.राजकीय सहयोग प्राप्त होगा.कोई रुका काम बन सकता है. तीर्थयात्रा की योजना बनेगी.पूजा पाठ में रुचि जागृत होगी.सत्संग का लाभ प्राप्त होगा. कारोबार लाभदायक रहेगा. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा.वाणी पर संयम रखें.आत्मसम्मान बना रहेगा.अच्छी खबर प्राप्त होगी.कोई बड़ा काम करने का मन बनेगाव्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा. धन प्राप्ति सुगम होगी.घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी.भूले-बिसरे साथी तथा रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी.रोजगार में वृद्धि होगी. कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी.समय की अनुकूलता का लाभ लें.कारोबारी लाभ बढ़ेगा.यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी .नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होंगी.

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