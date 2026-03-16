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Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 16, 2026, 10:30 PM IST

Horoscope 17 March: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा परिवार का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 17 मार्च मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष (Aries)
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रह सकता है. कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार करना जरूरी होगा.

वृषभ (Taurus)
वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतुलित रह सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा और मानसिक तनाव कम हो सकता है.

मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. कामकाज में भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक मिल सकते हैं. नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और दिनचर्या को संतुलित रखें.

कर्क (Cancer)
कर्क राशि के लिए आज का दिन शुभ संकेत दे सकता है. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. हालांकि भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.

सिंह (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां संभल जाएंगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. शाम के समय किसी अच्छे समाचार से राहत मिल सकती है.

कन्या (Virgo)
कन्या राशि के लोगों के लिए दिन प्रगति का संकेत दे सकता है. नौकरी या व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा और मन सकारात्मक रहेगा.

तुला (Libra)
तुला राशि वालों को आज निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखें. आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी है. शाम के समय दोस्तों के साथ समय बिताने से तनाव कम हो सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. धैर्य से काम लें और विवादों से दूर रहें. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

मकर (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है. करियर से जुड़ी नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

कुंभ (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अच्छा माना जा सकता है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है. हालांकि आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा. मित्रों और परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

मीन (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रह सकता है. करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कोई नई शुरुआत करने का विचार बन सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा और मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा.

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