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Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

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Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : Mar 15, 2026, 10:09 PM IST

Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 16 मार्च सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा.

वृषभ राशि
आज आपको धैर्य और संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. नौकरी या व्यवसाय में छोटी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन समझदारी से समाधान मिल जाएगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है. रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने की संभावना है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है. आर्थिक मामलों में हल्का लाभ संभव है, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें.

कर्क राशि
आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. काम का दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए प्राथमिकताएं तय करके काम करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए विचारों और योजनाओं के लिए अनुकूल हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. हालांकि, किसी विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रह सकती है.

कन्या राशि
आज आपको अपने कामों में सतर्कता रखने की जरूरत हो सकती है. किसी भी दस्तावेज या लेन-देन में जल्दबाजी न करें. परिवार के साथ बातचीत से मन हल्का रहेगा. शाम के समय कोई सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है.

तुला राशि
तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से मदद मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद पर ध्यान देना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. जल्दबाजी में किसी से बहस करने से बचें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो सकती हैं.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह लेकर आ सकता है. किसी नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

मकर राशि
आज आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिल सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अधिक काम का दबाव लेने से बचें. शाम का समय आरामदायक रह सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए आज का दिन रचनात्मक विचारों से भरा रह सकता है. किसी नए अवसर की संभावना बन सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है.

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम दे सकता है. काम में ध्यान देने से सफलता मिल सकती है, लेकिन भावनात्मक फैसले लेने से बचें. किसी करीबी व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है. दिन के अंत में मन शांत महसूस करेगा.

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