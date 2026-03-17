Horoscope 18 March: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव, आज किन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 18 मार्च बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, जो आपके लिए खुशियां और सकारात्मकता लेकर आएगा. घर का माहौल सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा. आज अपनों के साथ समय बिताकर रिश्ते मजबूत करने का अच्छा मौका है. भाग्यशाली समय रहेगा दोपहर 3:00 से शाम 4:00 बजे तक.

वृषभ राशि

कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकता है. आज का दिन भविष्य की योजना बनाने और लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए अच्छा है. मानसिक क्षमता का सही उपयोग करें, संपत्ति (घर या वाहन) में निवेश के योग हैं. आप तरोताजा और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शुभ समय रहेगा दोपहर 1:00 से 2:30 बजे तक.

मिथुन राशि

कुंभ राशि में चंद्रमा के गोचर से आज कामकाजी लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. नए अवसर मिलेंगे, कार्यों में कुशलता बढ़ेगी और आपकी मेहनत की सराहना होगी. करियर में बेहतर विकल्प मिल सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें। यात्रा से राहत और सुकून मिलेगा. आपके लिए आज शुभ समय रहेगा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक, कुंभ में चंद्रमा के कारण आज आप ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे. आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाएंगे. आज थोड़ा साहस दिखाने का दिन है, चाहे काम हो या निजी जीवन. आज आपके लिए शुभ समय रहेगा शाम 4:00 से 5:30 बजे तक. इसका समय का भरपूर इस्तेमाल करें.

सिंह राशि

कुंभ में चंद्रमा के कारण आज आप लोगों से थोड़ा निराश महसूस कर सकते हैं, किसी पर भी जल्द भरोसा करने से बचें और अपने रहस्य साझा करने से पहले सोचें. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और समझदारी से निर्णय लें. आपके लिए आज शुभ समय रहेगा शाम 4:30 से 6:15 बजे तक.

कन्या राशि

प्रिय कन्या राशि के जातक, आज काम का दबाव और तनाव महसूस हो सकता है. कुंभ में चंद्रमा बदलाव का संकेत दे रहा है, जिससे थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन यह केवल अस्थायी है. सकारात्मक सोच रखें, नए अवसर मिल सकते हैं और आप चुनौतियों को पार कर लेंगे. शुभ समय रहेगा सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक.

तुला राशि

कुंभ में चंद्रमा के प्रभाव से आज आप मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं, जो हाल के तनाव या विवादों का असर हो सकता है. हालांकि, यह समय आपको नई सोच और नए अवसर देगा, जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे और आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी. अतीत को छोड़कर आगे बढ़ें. आपके लिए आज शुभ समय रहेगा दोपहर 3:00 से शाम 4:00 बजे तक.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातक, आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं, यहां तक कि विदेश से ऑफर भी मिल सकता है. छात्रों को मनचाहे कॉलेज में प्रवेश या छात्रवृत्ति मिलने के योग हैं. आज आपके लिए शुभ समय रहेगा सुबह 10:45 से 11:40 बजे तक. इस समय का सदुपयोग करें.

धनु राशि

धनु राशि के जातक, आज निजी जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें. अगर चीजें आपके अनुसार न हों तो चिंता न करें और निराश न हों. सकारात्मक सोच रखें, सब ठीक होगा. दोपहर 3:00 से 5:00 बजे तक का समय आज आपके लिए शुभ रहेगा.

मकर राशि

प्रिय मकर राशि के जातक, आज आप उत्साह और मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे. पसंदीदा काम करें, दोस्तों से मिलें या घूमने जाएं, दिन का भरपूर आनंद लें. हालांकि, किसी से बहस करने से बचें, नहीं तो मूड खराब हो सकता है. बता दें कि दोपहर 3:00 से 4:00 बजे को छोड़कर बाकी समय शुभ.

कुंभ राशि

प्रिय कुंभ राशि के जातक, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है. शांत रहें, अपनी परेशानियों को समझें और समाधान खोजने की कोशिश करें. धैर्य रखें, यह समय जल्द ही बीत जाएगा और स्थिति सुधर जाएगी. शुभ समय रहेगा शाम 4:30 से 5:00 बजे..

मीन राशि

मीन राशि के जातक, आज चंद्रमा की स्थिति आपको स्पष्ट सोच और सही दिशा देगी. सामाजिक गतिविधियां आपको खुश रखेंगी और आप जीवन के बदलावों को सकारात्मक रूप से अपनाएंगे. नए विचारों और शौकों पर ध्यान दें, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. शुभ समय रहेगा दोपहर 3:00 से शाम 6:00 बजे.

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