Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Kavya Maran ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को सनराइजर्स टीम में किया शामिल, करोड़ों रुपये में खरीदा

Mojtaba Khamenei: युद्ध के बीच मोजतबा खामेनेई ने राष्ट्र को किया संबोधित, अमेरिका को दे डाली बड़ी चेतावनी

Iran से लड़ाई में हर दिन 1,84,56,50,12,600 रुपये फूंक रहा अमेरिका, जानें 12 दिन में कितना खर्च हुआ

IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 10 टीमें, हैदराबाद नहीं इस टीम ने चेज किया था 262 रन

ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 12, 2026, 10:58 PM IST

Horoscope 13 March: कर्क और कन्या वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 13 मार्च शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला हैं.सरकारी नौकरी के मामले में आपको सफलता प्राप्त होगी .परिवार के साथ मोज मस्ती में दिन बीतेगा .मन में सकारात्मक विचारों धर्म-कर्म के प्रति समर्पित भाव से व्यक्त होंगे.योजना फलीभूत होगी.जोखिम व जमानत के कार्य टाले.यात्रा के योग बनेंगे.लाभ होगा, राज्य से परेशानी हो सकती है.

🌹-वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.संतान पक्ष से कोई ख़ुशख़बरी प्राप्त होगी.सेहत का विशेष सावधानी रखें.रहेगा, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.चिंता और तनाव रहेंगे.प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के आसार दिखाई देंगे.फालतू खर्च होगा.कुसंगति से बचें.विवाद न करें.आवश्यकताएं बढ़ेंगी.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा.सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं .दूर से अच्छा समाचार प्राप्त होगा.अधूरी काम पूरे होने के आसार हैं.व्यवसाय ठीक चलेगा.जल्दबाजी न करें.कर्ज लेना पड़ सकता है.धनागम के अवसर बनेंगे.व्यापारी सोच-समझकर निर्णय लेंगे और व्यापार में विस्तार कर सकते हैं.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आपको कुछ खास सलाह और सुझाव लेना जरूरी है.शारीरिक तौर पर मजबूत रहेंगे.यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे.व्यवसाय ठीक चलेगा.यात्रा के योग टलेंगे.ज्ञानीजनों से मुलाकात होगी.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन राजकीय सहयोग प्राप्त होगा.जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.आय बढ़ेगी.हानि-लाभ का वातावरण बनेगा.पराक्रम बढ़ेगा.कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी.बिजनेस में मेहनत के अनुकूल लाभ मिलेगा.ईमानदारी से कार्य करते रहें.स्त्री सुख, यात्रा में हानि, दुख.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन मानसिक रूप से पूरी तरह सकारात्मक सरकारी लाभ यानी किसी योजना का लाभ मिल सकता है.सामाजिक कार्यों में मान सम्मान बढ़ेगा.कोर्ट व कचहरी के कार्य बनेंगे.सामाजिक प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.पैतृक सम्पत्ति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं.कुछ लाभ के आसार दिखेंगे.सुखद समाचार मिलने की संभावना है.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके किसी कार्य में सफलता मिलेगी.मौसोमी बीमारी की वजह से आपको काफ़ी परेशानियों की आशंका है.अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.दौड़-धूप अधिक होगी.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे.अकारण भय व्याप्त होगा.वाहन देखकर चलाएं.परिस्‍थितियां अनुकूल होंगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.उपहार की प्राप्ति होगी.मित्रों से मुलाकात होगी.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, थकान महसूस होगी.रोजगार में वृद्धि होगी.कष्टों में वृद्धि के योग हैं.कुछ नए कार्य की संभावना सिद्ध होगी.अधिकार के लिए प्रयत्न करना होगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहने वाले है.संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा.कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा.व्यवसाय मनोनुकूल लाभ होगा.अपमान, कष्ट, कलह से बचना होगा.यात्रा टलना बेहतर रहेगा.राज्य से लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए ख़ास रहने वाला है.यात्रा, नौकरी व निवेश मनोनुकूल रहेंगे.समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी.अप्रत्याशित लाभ होगा.शुभ समाचार की आशा बंधेगी.कोर्ट कचहरी के कार्य में देरी हो सकती है.सावधान रहने की आवश्यकता है.लाभ होगा, रिश्वत न लें और नम्रता बनाए रखें.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कोई नया कार्य शुरू करने की संभावना रहेगी.आय बनी रहेगी.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.धनलाभ के अवसर बढ़ेंगे.मेहनत‍ का फल मिलेगा.कार्यसिद्धि होगी.घर-बाहर पूछ-परख बनी रहेगी. मातृपक्ष से परेशानी होगी.वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें.

🌹-मीन राशि
आज के दिन लाभदायक रहने वाले हैं.संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा.सेहत अच्छी रहेगी.भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी.कष्ट-भय की संभावना, आलस्य का अनुभव करेंगे.पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी.विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे.

Iran से लड़ाई में हर दिन 1,84,56,50,12,600 रुपये फूंक रहा अमेरिका, जानें 12 दिन में कितना खर्च हुआ
IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली 10 टीमें, हैदराबाद नहीं इस टीम ने चेज किया था 262 रन
ISRO की सरकारी नौकरी छोड़, शुरू किया Elon Musk वाला कारोबार; आज है 1 अरब डॉलर की स्पेस कंपनी का मालिक
20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास
LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
