Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 12 मार्च गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन लाभदायक रहेंगे.घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.धन का लाभ मिलेगा. धर्म कार्य में वृद्धि होगी.राजकाज में विशेष सफलता मिलेगी.

🌹-वृष राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.पराक्रम में वृद्धि होगी. परिजनों की समस्या रहेगी, समस्या का निराकरण समझदारी से करें.अच्छे कार्य में धन खर्च होगा. भूमि-वाहन में सुख मिलेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के लिए अनुकूल समय रहेगा.कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी.नौकरी में पदोन्नति होगी .रोज के कार्य अनियमित समय से होंगे. परिवार से खिन्नता हो सकती है.धन का व्यय और आंशिक लाभ मिलेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा.मनोरंजन और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.समस्या से थोडी निजात मिलेगी.कारोबार से लाभ मिलेगा.राजकाज के कार्य में अच्छा परिणाम आयेगा. साझेदारी से लाभ होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.अकस्मात यात्रा पर जाने के योग बन रहे .हैंशत्रु परस्त होंगे .प्रतिष्ठा, यश, ख्याति प्राप्त होगी. समस्या का समाधान होगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.धन का लाभ होगा. किसी प्रियजन से मुलाकात होगी. पराक्रम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अफसरों से सम्बन्ध मधुर बनेंगे.

🌹-तुला राशि

कारोबार में प्रगति होगी. कोई अच्छा समाचार मिलेगा. मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. राजकाज में सफलता प्राप्त होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.शरीर में थकान महसूस होगी कार्यों में सफलता मिलेगी.संतान पक्ष से लाभ होगा.अकस्मात व्यय होगा और दूर-समीप की यात्रा होगी तथा पारिवारिक सुख मिलेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.सेहत का विशेष सावधानी रखें.निवेश के लिए समय उपयुक्त है .धन का लाभ होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रोपर्टी पर धन खर्च होगा. शिक्षा का लाभ मिलेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार ले कर आया है.लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.घर में प्रसन्नता का समाचार मिलेगा.मन खुश रहेगा. राजाकज में उत्साह बनेगा. निर्माण कार्य में प्रगति होगी.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.यात्रा के योजना बन सकते हैं.दिनचर्या अच्छी रहेगी. मन प्रसन्न रहेगा.व्यय अवश्य होगा.दूर-समीप की यात्रा होगी.आंशिक धन लाभ होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए आशाजनक रहेगा.विशेषकर के दिनों से उलझे पैतृक कार्य और निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा. कारोबार में धन लाभ होगा. अच्छी सूचना की प्राप्ति होगी.

