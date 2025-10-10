Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार

Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात

चुनाव से पहले दरभंगा सीट पर PK ने खेला बड़ा दांव, पूर्व IPS आरके मिश्रा को दिया टिकट 

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

रूखी-बेजान त्वचा फिर से करने लगेगी ग्लो, बस रात में सोने से पहले अपना लें ये Skin Care Routine

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 10, 2025, 08:00 PM IST

Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 11 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन (11 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 
 

मेष राशि
आज के दिन सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के प्रबल योग बन सकते हैं. घर के साफ़-सफ़ाई करने में समय व्यतीत होगा. व्यापारिक नई योजनाओं का प्रारम्भ होगा. कार्य स्थल पर किसी विशेष व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है. कलात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी. अधिक लोभ, लालच न करें अन्यथा बने काम हाथ से निकल सकते हैं.

वृषभ राशि
आज के दिन सुख-सुविधा के सामानों पर खर्च होगा. आकरण घर के वातावरण ख़राब न करें .अपने आप पर विश्वास रखें और नकारात्मक सोच न रखे.आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य ही मिलेगी. जीवनसाथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी. प्रेम प्रसंग में सफल रहेंगे.

मिथुन राशि
आज के दिन साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी. नया मकान व दुकान खरीदने के लिए समय अनुकूल रहेगा. यात्रा सफल होगी. अपनी रुचि के अनुसार काम न होने से कर्मचारियों से नाराज रहेंगे. आज व्यापारिक मामलों में जवाबदेही बढ़ने वाली है. संतान पर विशेष ध्यान दें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

कर्क राशि
आज के दिन कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे. सबको साथ में लेकर चलें. कर्ज लेना पड़ सकता है. बातें कम और काम ज्यादा करें. कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में अनुरूप स्थिति बनेगी. वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं. व्यापार विस्तार में आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा.

सिंह राशि
आज के दिन सन्तान की किये कार्यों मन को सुख देंगे. गृहस्त सुख मिलेगा और प्रसन्नता रहेगी.बकाया वसूली होगी. अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं. संभल जाएं. कार्यस्थल पर योग्यता के अनुरूप कार्य करें. संतान की चिंता, व्याकुलता बढ़ेगी. आजीविका के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी. आज भागदौड़ अधिक रहेगी.

कन्या राशि
आज के दिन साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी. शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है. आपके विरोधियों के कारण व्यापारिक बाधाएं आएंगी. परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलने से हताश होंगे. किसी के सहयोग से समस्या का समाधान होगा. वाहन सतर्कता से चलाएं.

तुला राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि धन लाभ के योग बन रहे है. धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी. आप की मेहनत से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. परिवार में मांगलिक कार्यों की रुपरेखा बनेगी. सुख सुविधा में वृद्धि होगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्य विस्तार के लिए उचित मार्गदर्शन लेना होगा.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन व्यवसाय में प्रयास सफल रहेंगे. उत्साह में बढ़ोतरी होगी जिससे सफलता प्राप्त होगी. धन लाभ होगा. आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें. किसी विषय को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी. संत समागम होगा. दिखावे एवं आडंबरों से बचे. पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी. कर्ज लेने से बचें.

धनु राशि
आज के दिन आत्म सम्मान बढ़ेगा. चोरी आदि से बचें. निवेश शुभ रहेगा. निवेश शुभ रहेगा. आत्मसम्मान बढ़ेगा. नौकरी में पदोन्नति एवम् तबादले के योग हैं. परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें परीक्षा में सफलता मिलेगी.

मकर राशि 
आज के दिन क्रोध की अधिकता से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है. अपने परिजनों से सम्मान से व्यवहार करें, अपनी बुद्धिमानी से कई व्यापारिक रुके कार्य पूर्ण होंगे. लंबे समय के बाद प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. संपत्ति के लेन-देन में सावधानी रखें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

कुंभ राशि
आज के दिन अच्छा रहेगा क्योंकि आज आपको किसी सुभ समाचार की प्राप्ति होगी. यात्रा के योग बन रहे है. अपने राजनितिक संबंधों का आज लाभ मिलेगा. नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण न होने से मन खिन्न रहेगा. पदोन्नति होने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मीन राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे इसलिए आज आप किसी भी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहेंगे. अपने बलबूते पर काम करें. कार्यस्थल पर व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के संबंध मजबूत होंगे. अनैतिक कार्यों से सावधान रहें अन्यथा नुकसान संभव हैं. धन प्राप्ति की संभावना बन रहे है.
 
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं
Karwa Chauth 2025: हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और चमचमाती साड़ी... करवा चौथ के सेलिब्रेशन में कुछ इस अंदाज में दिखीं बॉलीवुड हसीनाएं
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार
Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'
Relationships Tips: 5 बातें, जो दूसरों से छिपाकर रखने में है भलाई, वरना रिश्ते में आ सकता है 'भूचाल'
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE