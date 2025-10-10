Rashifal 11 October 2025: ​सेहत, व्यापार और करियर के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 11 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन (11 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...



मेष राशि

आज के दिन सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के प्रबल योग बन सकते हैं. घर के साफ़-सफ़ाई करने में समय व्यतीत होगा. व्यापारिक नई योजनाओं का प्रारम्भ होगा. कार्य स्थल पर किसी विशेष व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है. कलात्मक कार्य में रुचि बढ़ेगी. अधिक लोभ, लालच न करें अन्यथा बने काम हाथ से निकल सकते हैं.

वृषभ राशि

आज के दिन सुख-सुविधा के सामानों पर खर्च होगा. आकरण घर के वातावरण ख़राब न करें .अपने आप पर विश्वास रखें और नकारात्मक सोच न रखे.आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य ही मिलेगी. जीवनसाथी की उन्नति सामाजिक सम्मान को बढ़ाएगी. प्रेम प्रसंग में सफल रहेंगे.

मिथुन राशि

आज के दिन साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी. नया मकान व दुकान खरीदने के लिए समय अनुकूल रहेगा. यात्रा सफल होगी. अपनी रुचि के अनुसार काम न होने से कर्मचारियों से नाराज रहेंगे. आज व्यापारिक मामलों में जवाबदेही बढ़ने वाली है. संतान पर विशेष ध्यान दें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

कर्क राशि

आज के दिन कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे. सबको साथ में लेकर चलें. कर्ज लेना पड़ सकता है. बातें कम और काम ज्यादा करें. कार्यक्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. परिवार में अनुरूप स्थिति बनेगी. वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं. व्यापार विस्तार में आर्थिक सहयोग लेना पड़ेगा.

सिंह राशि

आज के दिन सन्तान की किये कार्यों मन को सुख देंगे. गृहस्त सुख मिलेगा और प्रसन्नता रहेगी.बकाया वसूली होगी. अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं. संभल जाएं. कार्यस्थल पर योग्यता के अनुरूप कार्य करें. संतान की चिंता, व्याकुलता बढ़ेगी. आजीविका के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी. आज भागदौड़ अधिक रहेगी.

कन्या राशि

आज के दिन साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी. शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है. आपके विरोधियों के कारण व्यापारिक बाधाएं आएंगी. परिश्रम की तुलना में सफलता कम मिलने से हताश होंगे. किसी के सहयोग से समस्या का समाधान होगा. वाहन सतर्कता से चलाएं.

तुला राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि धन लाभ के योग बन रहे है. धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी. आप की मेहनत से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी. परिवार में मांगलिक कार्यों की रुपरेखा बनेगी. सुख सुविधा में वृद्धि होगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्य विस्तार के लिए उचित मार्गदर्शन लेना होगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन व्यवसाय में प्रयास सफल रहेंगे. उत्साह में बढ़ोतरी होगी जिससे सफलता प्राप्त होगी. धन लाभ होगा. आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें. किसी विषय को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी. संत समागम होगा. दिखावे एवं आडंबरों से बचे. पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी. कर्ज लेने से बचें.

धनु राशि

आज के दिन आत्म सम्मान बढ़ेगा. चोरी आदि से बचें. निवेश शुभ रहेगा. निवेश शुभ रहेगा. आत्मसम्मान बढ़ेगा. नौकरी में पदोन्नति एवम् तबादले के योग हैं. परिवार में सहयोग का वातावरण बना रहेगा. लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें परीक्षा में सफलता मिलेगी.

मकर राशि

आज के दिन क्रोध की अधिकता से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखें अन्यथा विवाद संभव है. अपने परिजनों से सम्मान से व्यवहार करें, अपनी बुद्धिमानी से कई व्यापारिक रुके कार्य पूर्ण होंगे. लंबे समय के बाद प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. संपत्ति के लेन-देन में सावधानी रखें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

कुंभ राशि

आज के दिन अच्छा रहेगा क्योंकि आज आपको किसी सुभ समाचार की प्राप्ति होगी. यात्रा के योग बन रहे है. अपने राजनितिक संबंधों का आज लाभ मिलेगा. नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण न होने से मन खिन्न रहेगा. पदोन्नति होने की संभावना है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मीन राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे इसलिए आज आप किसी भी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहेंगे. अपने बलबूते पर काम करें. कार्यस्थल पर व्यवहार कुशलता से अधिकारियों के संबंध मजबूत होंगे. अनैतिक कार्यों से सावधान रहें अन्यथा नुकसान संभव हैं. धन प्राप्ति की संभावना बन रहे है.



