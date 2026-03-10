Horoscope 11 March: ​तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 11 मार्च बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.सुख के साधनों पर व्यय सोच समझकर करें.निवेश करने से बचें.व्यापार अच्छा चलेगा.शारीरिक रूप से भी आछा रहेंगे.योजना फलीभूत होगी. मनमाफिक स्थानांतरण या पदोन्नति हो सकती है.कार्यस्थल पर सुधार होगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे.अचानक धन लाभ के योग हैं.पारिवारिक सहयोग मिलेगा.आय में बढ़ोतरी होगी.यात्रा पर जाने की संभावना है.डूबी हुई रकम प्राप्त होने के योग हैं. यात्रा लाभदायक रहेगी.व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा.नौकरी में चैन रहेगा.लेन-देन में जल्दबाजी न करें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.नौकरी में पदोन्नति की संभावना रहेगी.ऐश्वर्य के साधनों पर बड़ा खर्च हो सकता है.भूमि व भवन आदि के कार्य मनोनुकूल रहेंगे.परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी.उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.नौकरी में चैन रहेगा. शत्रु पस्त होंगे.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.काफ़ी समय से अटका हुआ काम पूरा होने की संभावना है.फालतू खर्च होगा.स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा.धन की तंगी होगी. बेकार बातों पर ध्यान न दें.विचारों की स्पष्टता न होने से उलझनें रहेंगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.नौकरी में स्थानांतरण या परिवर्तन संभव है. व्यापार-व्यवसाय ठीक-ठीक चलेगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आप्रयसित कार्यों में विलंब हो सकता है.प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.प्रियजनों के साथ बेवजह रिश्तों में खटास आ सकती है. लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी. हताशा का अनुभव होगा.कार्य व्यापार में प्रगति होगी .मन की बात किसी को न बतलाएं.संवेदनशीलता बढ़ेगी.अपरिचित व्यक्तियों पर अंधविश्वास न करें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आधिकारी प्रसन्न रहेंगे .पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है.शैक्षणिक व शोध कार्य मनोनुकूल रहेंगे.किसी प्रबु‍द्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. उत्साह व प्रसन्नता में वृद्धि होगी.नौकरी में कोई नया कार्य कर पाएंगे.व्यापार ठीक चलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.शेयर मार्केट और म्यूव्हुअल फण्ड में निवेश करने से बचें. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.मेहनत का फल प्राप्त होगा.अपेक्षित कार्य समय पर पूरे होंगे.मित्रों का सहयोग कर पाएंगे. घर-बाहर पूछ-परख रहेगी.सुख के साधन जुटेंगे.कारोबारी लाभ बढ़ेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे.जोखिम भरे कार्यों में समय व्यतीत होगा.दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.शेयर मार्केट से आशातीत लाभ होगा.नौकरी में सहकर्मियों का साथ मिलेगा.राजकीय बाधा दूर होगी.तनाव व चिंता में कमी होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.किसी आनद उत्सव में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे.परिवार और दोस्तों के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा.चिंता तथा तनाव रहेंगे.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.यात्रा यथासंभव टालें.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.भूमि और भवन में निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.राजकीय सहयोग प्राप्त होगा. कोई रुका काम बन सकता है.तीर्थयात्रा की योजना बनेगी.पूजा पाठ में रुचि जागृत होगी. सत्संग का लाभ प्राप्त होगा.कारोबार लाभदायक रहेगा.नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आत्मसम्मान बना रहेगा.अच्छी खबर प्राप्त होगी. कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा. मान-सम्मान मिलेगा.व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा. धन प्राप्ति सुगम होगी. घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी.भूले-बिसरे साथी तथा रिश्तेदारों से मुलाकात होगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.संतान पक्ष से संबंधित समस्या का समाधान होगा.भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी.यात्रा लाभदायक रहेगी.कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी. समय की अनुकूलता का लाभ लें. कारोबारी लाभ बढ़ेगा.नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से