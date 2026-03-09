FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गुरुग्राम- मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत, निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरी, 7 की मौत, मलबे में 4-5 मजदूरों के दबे होने की आशंका, हादसे के वक्त दीवार के पास काम कर रहे थे सभी

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 10 March: कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 09, 2026, 10:23 PM IST

Horoscope 10 March: कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 10 मार्च मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त करेंगे.भूमि संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होगी.निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.धन लाभ के योग हैं.घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा.विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आप के बने बनाए कार्य बिगाड़ सकते हैं.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.संतान की उन्नति होगी.वाणी और व्यवहार पर विशेष सावधानी रखें अन्यथा तनाव रहेगा .परिवारिक कार्यों में भागदौड़ बनी रहेगी. सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा.संतान के कारण चिंता तथा तनाव रहेगा. 

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार मिल सकते हैं.उच्च अधिकारियों के सहयोग प्राप्त होंगे.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.आप जो कुछ भी सोचते है, वह करते नहीं हैं. पहले अपने आप को व्यवस्थित करें. छोटी मानसिकता से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. 

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन किसी रिश्तेदार के कारण आपको परेशानी हो सकते हैं.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा.अपनी चिंता के कारण आप दूसरों पर अपना क्रोध क्यों निकालते हैं, शांत रहें.व्यय में बढ़ोतरी होगी.अकारण झंझटों से दूर रहें. 

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी.अनुभव पूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .बकाया वसूली होगी.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.फालतू खर्च होगा, विवाद न करें.नए मित्र बनेंगे.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी. थकान व अस्वस्थता रहेगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.व्यवसायिक नई योजना लागू होगी. 

🌹-तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.चल या अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी.दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे.माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे.कमर और पैरों में तकलीफ़ महसूस करेंगे.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.गृह कार्य में व्यस्त रहेंगे.संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें, गलत निर्णय जीवन बदल सकता है.वाहन, मशीनरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें. किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.किसी दूर स्थान पर घूमने जा सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति के योग हैं.व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा.मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी.आय में वृद्धि होगी राजनीतिक मामलों में आपका विरोध होगा. विवाद न करें.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.संतान की जरूरत पूरी करना अ'छी बात है पर उनकी जिद जायज हो.पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.इसीलिए आप पिछड़ रहे हैं. अस्वस्थता रह सकती है. संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.

🌹-कुम्भ राशि 
आज के दिन आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद न करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते हैं.दूसरों की मजबूरी को समझें और सहयोग करें.आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.भाई से मतभेद समाप्त होंगे.नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें.परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.यात्रा पर जाने से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं.आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी.शुभ समाचार प्राप्त होंगे .उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी .मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

