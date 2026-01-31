FacebookTwitterYoutubeInstagram
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Budget Ritual: देश का बजट राष्ट्रपति भवन में इस रस्म से क्यों होता है शुरू? जानें दही-चीनी और भारतीय आर्थिक परंपरा का कनेक्शन

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... घर बैठे ऐसे बनाएं नेचुरल ब्लीच, डल- थकी हुई स्किन पर दिखेगा ग्लो

Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना

Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले गेंदबाज, लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम

Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 31, 2026, 11:36 PM IST

Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope- Aaj ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 1 फरवरी 2026, रविवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से... 

मेष राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. आकस्मिक धनलाभ के योग हैं. विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. कार्य स्थल पर आज अधिकारी वर्ग के सहयोग वातावरण रहेगा. व्यवसायी वर्ग को आज जहां से उम्मीद नहीं रहेगी वहां से भी आकस्मिक लाभ होगा. बनते काम में बदलाव की संभावना है.

वृष राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. उपहार की प्राप्ति होगी. व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे है किसी पुराने सौदे अथवा व्यवहार से असमय धन की आमद हो सकती है जिससे भविष्य की चिंता से छुटकारा मिलेगा लेकिन आज पारिवारिक खर्चो में वृद्धि भी होगी. किसी कामना पूर्ति होने पर घर का वातावरण आनंदमय रहेगा.  

मिथुन राशि
आज के दिन मौन रहने से परिवार शांति के वातावरण रहेगा. जल्दबाजी में बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें. शाम के बाद कुछ समय के लिये आलस और व्याकुलता बढ़ेगी स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम भी रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना हितकर रहेगा. लंबे समय से उलझे  सरकारी कार्यों में आज ढील देना ही उचित नहीं रहेगा अन्यथा उलझने ज्यादा बढ़ सकती है.

कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. खान पान में सावधानी बरतें अन्यथा शारीरिक कष्ट संभव है, जिससे हर क्षेत्र में प्रशंसा के पात्र बनेंगे. आकस्मिक यात्रा के योग बन सकते है इसमें खर्च तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ लाभ भी होगा. आर्थिक रूप से दिन संतोषजनक रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होंगे.

सिंह राशि
आज का दिन लाभदायक साबित होगा. पेट संबंधित परेशानी से परेशान हो सकते हैं. व्यापार-व्यवसाय में सफलता मिलेगी. नए कार्य का विस्तार आज मध्यान के बाद करना शुभ रहेगा इसके लिये आवश्यक सहयोग थोड़े से प्रयास के बाद मिल जाएगा. पूर्व में किसी की सहायता करने के लिये आज समाज एवं कुटुंब में मान-सम्मान बढ़ेगा. हड्डी अथवा जोड़ो की तकलीफ हो सकती है सतर्क रहें. शेयर सट्टे से भी आकस्मिक लाभ की सम्भावना है.  

कन्या राशि 
आज के दिन आपको सामाजिक क्षेत्र पर दिए योगदान के लिए प्रशंसा मिलेगी. नौकरी अथवा व्यापार में किसी अपरिचित से पहचान भविष्य के लिए लाभदायी रहेगी. आर्थिक मामले आरम्भ में अटकते नजर आएंगे लेकिन थोड़ा प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है. मित्रों और परिजनों के सहयोग प्राप्त होंगे. संतान की उन्नति होगी. परिजनों के साथ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा. 

तुला राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. किसी से किया वादा पूर्ण नहीं कर पाएंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन निराश करने वाला रहेगा ले देकर कही से धन की आमद होगी वह भी तुरंत ही हाथ से निकल जायेगा. परिजनों के सहयोग से स्थिति में परिवर्तन संभव है. 

वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की तरफ़ ध्यान दें. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. शेयर-सट्टे से आकस्मिक धन हानि संभव है. शाम के बाद का समय आनंददायक रहेगा पुराने जान-पहचान के लोगों से भेंट होगी. आज उधारी की वसूली के लिए भी उपयुक्त समय है. परिवार में किसी अविवाहित के रिश्ते आएंगे.

धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. स्वभाव में भावुकता अधिक रहने से किसी से धोखा या हानि होने की संभावना है बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों पर शीघ्र भरोसा ना करें. माता या किसी अन्य वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह ले कर कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करें. सकारात्मकता अपनाए और अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव रखें. वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें.

मकर राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्य स्थल पर किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी. रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे. योजनाएं फलीभूत होंगी. शारीरिक स्फूर्ति एवं उत्साह से भरपूर रहेंगे. किसी परिजन की बीमारी पर खर्च हो सकता है. कमर एवं कंधों की पीड़ा की संभावना है. संतान पक्ष से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें. संतान के उद्दंड स्वभाव से हताशा होगी. आज इनपर नजर रहने की भी आवश्यकता है. 

कुंभ राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. वाणी और व्यवहार पर विशेष सावधानी बरतें अन्यथा तनाव रहेगा. शत्रु सक्रिय रहेंगे, जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा. भूमि संबंधित मामलों में सावधानी रखें. आंख एवं पेट से ऊपरी भाग के रोग हो सकती है. नए कार्य का आरंभ एवं यात्रा संभव हो तो आज टालें. धन की आमद तो होगी लेकिन खर्च अधिक रहने से आर्थिक स्थिति कमजोर होगी.  

मीन राशि
आज के दिन आर्थिक लाभ होगा. लेखक एवं कला क्षेत्र से जुड़े जातकों को प्रतिभा प्रदर्शन के सुअवसर मिलेंगे. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. व्यापार व्यवसाय भी आज सामान्य से अधिक उन्नत चलेगा लेकिन आर्थिक मामले में जल्दी से किसी पर विश्वास ना करें. लेन-देन में सावधानी बरतें, नौकरी पेशा जातकों की वेतन वृद्धि हो सकती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

