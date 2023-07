27 December Taurus and Libra Horoscope: वृषभ और तुला के लिए आज मंगलवार का दिन कैसा होगा? बजरंबली का किसे मिलेगा आशीर्वाद

Today Taurus -Libra Horoscope: वृषभ और तुला के लिए आज मंगलवार का दिन कैसा होगा?

डीएनए हिंदीः आज मंगलवार को हनुमान जी की कृपा वृषभ पर तो होगी लेकिन तुला को थोडऋा सतर्क रहने की जरूरत होगी. धन से लेकर स्वास्थ्य और समस्याओं से लेकर करियर और नौकरी तक आज का दिन इन दोनों राशियों के लिए कैसा होगा, चलिए विस्तार से जानें.

वृषभ के लिए कैसा होगा आज का दिन- How will be the day for Taurus

आज पुरानी चली आ रही समस्याओं का अंत होगा. मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. कार्य करने के लिए उत्साह बना रहेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सहयोग की प्राप्ति होगी. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. आज संतान के कैरियर को लेकर भी अगर कोई समस्या चल रही थी, तो उससे आज आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन आपको एक नौकरी के साथ-साथ किसी दूसरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन अभी आपको पुरानी में ही टिके रहना बेहतर होगा. विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे.

cre_Trending

प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी और जो आपके रुके हुए कार्य थे वह भी बनते हुए नजर आने वाले हैं. पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का लेनदेन ना करें इससे आपको नुकसान हो सकता है, अभी आपका समय ठीक नहीं है.

बच्चों में किसी भी नकारात्मक गतिविधि के बारे में पता लगाना निराशाजनक हो सकता है. आप उनकी सभी गतिविधियों पर ध्यान दें. शांति से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें तो आपको कामयाबी मिलेगी. परिवार में चल रही अनबन आपको परेशान कर सकती है.

गलत कार्य करने के बजाय आप अपने कर्म पर भरोसा रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी. कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव बना रहेगा. आपके सीनियर जूनियर आपकी बातों का सम्मान करेंगे. आज आपकी नौकरी में भी तरक्की देखने को मिल सकती हैं. आज आप नौकरी के कार्य से किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा के लिए काफी अच्छी रहेगी.

विद्यार्थी अपने कुछ विषयों में समस्या होने पर माता-पिता से बात करें तो उन्हें कोई अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराया जाएगा. संतान के भविष्य के लिए आप धन का निवेश करने का निर्णय लेंगे. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी के साथ खुशी भरे पल व्यतीत करेंगे.

तुला के लिए कैसा होगा आज का दिन-How will be the day for Libra

आज दिन संभलकर बिताएं, स्वास्थ्य नरम रहेगा. अजनबी लोगों पर अधिक भरोसा ना करें नहीं तो परेशानी हो सकती है. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं. हो सके तो आज लंबी दूरी की यात्रा टालें. आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लेना होगा. बच्चों को लेकर चिंता हो सकती है.

तुला राशि के जातकों को आज वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है. परिवार में आपकी अपने करीबियों से घनिष्ठता बढेगी. किसी संपत्ति संबंधित विवाद में आपको जीत मिल सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करके अधिकारियों को प्रसन्न करेंगे और किसी बात को लेकर आज आपका मन खुश रहेगा.

भावुक ना हो किसी को अपने मन की बातें बताएं. इससे कुछ समस्याओं का हल मिलेगा. आय के स्रोत कम होंगे. जल्दी स्थिति अनुकूल हो जाएगी. अपनी ऊर्जा और अपने संपर्कों का विस्तार करने के लिए प्रयोग करें, जिससे आपको अच्छा लगेगा. व्यापार कर रहे जातक अपने व्यापार में चल रहे उतार-चढ़ाव से परेशान दिखेंगे लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे.

आज व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी. नए नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा. आज आप किसी पार्टी में सम्मिलित होंगे. जहां आपके किसी रसूखदार व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती बनाने में मदद करेंगे.

जीवनसाथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा. परिवार की भलाई के लिए आप कार्य करते हुए नजर आएंगे. विद्यार्थी इधर-उधर ध्यान भटकने के कारण मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन अच्छा है. आप अपने प्रेमी के साथ प्यार भरे पल व्यतीत करेंगे.



देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर