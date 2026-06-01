Aaj Ka Rashifal: आज किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, किसे कारोबार- नौकरी में मिलेगा लाभ? पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 1 जून 2026, मंगलवार का दिन ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

मेष राशि

आज के दिन आपनी योजनाओं को साकार रूप दे पाएंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहेगा, फिर भी आज किसीको उधार देने से बचें वापसी में परेशानी होगी. घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी. सामाजिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा.

वृषभ राशि

आज के दिन प्रातः काल से शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस करेंगे. स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने से मामूली बातों पर अकारण ही झगड़ा करेंगे. सरकार विरोधी कार्य और प्रवृत्तियों से दूर रहें. नए कार्य का प्रारंभ न करें. स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है. मन बेचैन रहेगा.

मिथुन राशि

आज के दिन सुख-शांति से बीतेगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. पुराने अनुबंध समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे. धैर्य से समय व्यतीत करें धन की आमद बनी रहेगी. दैनिक कार्यों में फंसे न रहें. मन को प्रसन्न और हल्का करने के लिए आप मनोरंजन का सहारा लेंगे.

कर्क राशि

आज के दिन आप अपनी योजनाओं को साकार रूप दे पाएंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहेगा फिर भी आज किसी को उधार देने से बचें आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. व्यवसायियों के लिए दिन लाभदायी है. पदोन्नति और यश प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन आनंदमय रहेगा.

सिंह राशि

आज के दिन घर में अविवाहितों के रिश्तों की बात चलेगी परंतु पक्की होने में समय लगेगा. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. सेहत अनुकूल रहेगी. साहित्य-कला के प्रति आज आप में रुचि रहेगी. हड्डी संबंधित व्याधियों से शरीर अस्वस्थ रह सकता है. व्यवसायियों को व्यवसाय से लाभ होगा.

कन्या राशि

आज के दिन सोची गई योजनाओं में सफलता प्राप्त करेंगे. नौकरी पेशा जातक तय सीमा से भी अधिक कार्य करेंगे उसके बाद भी आपके कार्य की आलोचना ही होगी. परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य बना रहेगा. बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे.

तुला राशि

आज के दिन परिस्थितियों में सुधार आने से अटके कार्य आगे बढ़ेंगे. अपनी गलती मान लेने से लोगों का वैर-विरोध दूर होगा. आज आप अपनी कल्पनाशक्ति और सृजनशक्ति को अच्छी तरह काम में लगा सकेंगे. संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. उनकी प्रगति होगी. स्त्री मित्रों का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में पहले से सुधार आएगा लेकिन वर्तमान स्थिति के लिए सहायक नहीं बनेंगे. घर के बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश करें. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. माता के स्वास्थ्य की भी चिंता रहेगी. स्त्री वर्ग से नुकसान होने की संभावना है.

धनु राशि

आज के दिन स्त्री और संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा. सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे. यात्रा पर जाने के संकेत मिल रहे हैं. आज आप पर गूढ़ रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का रंग चढ़ेगा. इसलिए इस विषय में गहरे उतरने का प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार-धंधे में प्रगति होगी.

मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. रक्त-पित्त संबंधित रोग से पीड़ित रहेंगे. पारिवारik सदस्यों के साथ मनमुटाव न हो उसके लिए यह बात आवश्यक है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में परिश्रम करना पड़ेगा. नकारात्मक विचारों पर काबू रखने की सलाह देते हैं. दाहिनी आंख में तकलीफ होने की संभावना है.

कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. परिवार की महिलाओं से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. गृहस्थ जीवन में आनंद और प्रसन्नता रहेगी. शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रत्येक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा. परिवारजनों के साथ सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद उठाएंगे.

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार के साथ घूमने के प्लान बन सकते हैं. थोड़े समय में लाभ लेने की लालच छोड़ने और पूंजी निवेश में ध्यान रखने की सलाह देते हैं. स्वजनों से दूर जाने का अवसर आएगा. महत्वपूर्ण दस्तावेजों या कोर्ट-कचहरी के मामले में सावधानी बरतें.

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