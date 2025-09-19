Add DNA as a Preferred Source
लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील

Rashifal 20 September 2025: आज कुंभ राशि के जातक टालें जोखिम का काम, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?

Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम

IND vs OMAN Live Score: ओमान के लिए ओपनिंग करने उतरे जतिंदर-कलीम, जीत के लिए चाहिए 189 रन

Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम

अजब एमपी की गजब कहानीः मुख्यमंत्री ने ही फाइल पर लिखा, मेरे मंत्री ने रिश्वत ली है

Navratri Shopping In Delhi: नवरात्रि की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली के 5 बाजार, यहां सस्ते में मिलेगी जरूरत की हर चीज 

RRB NTPC Graduate Result 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 23 राजनीतिक पार्टियों को किया D लिस्ट, 6 दलों को भेजा नोटिस

राशिफल

Rashifal 20 September 2025: आज कुंभ राशि के जातक टालें जोखिम का काम, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 19, 2025, 08:35 PM IST

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 20 सितंबर 2025 शनिवार का दिन (20 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...  

मेष  राशि
आज के दिन दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है. सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए बेहतरीन दिन रहेगा. कोई सत्ताधारी मुसीबत के समय आपकी मदद को आगे आएगा. कम प्रयास से ही कार्यसिद्धि होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. रोजगार में वृद्धि होगी. मित्रों की सहायता कर पाएंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार लाभदायक रहेगा. शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करें. कष्ट, भय, चिंता तथा तनाव का वातावरण बन सकता है. 

वृष राशि
आज के दिन सकारात्मक विचारों के ज़रिए समस्याओं से निजात पायी जा सकती है. निजी मसले नियंत्रण में रहेंगे. विवेक का प्रयोग करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का अनुभव हो सकते है. दुष्टजनों से सावधान रहें, हानि पहुंचा सकते हैं. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. कहीं से बुरी खबर मिल सकती है. जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे. आय बनी रहेगी. भाइयों का सहयोग मिलेगा. मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और मनोरंजक पढ़े. निवेश शुभ रहेगा. आज के काम कल पर नहीं टालें. 

मिथुन राशि
आज के दिन आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताये आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेगी. धर्म आस्था से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें. जल्दबाजी में कोई भी लेन-देन न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. फालतू खर्च होगा. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. पार्टनरों का सहयोग मिलेगा. सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें. नौकरी में अधिकार बढ़ेंगे. घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.

कर्क राशि
आज के दिन भूमि, जायदाद संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी. निर्माण कार्यों से लाभ मिलेगा. आज रिश्तेदार आपके दुख में भागीदार बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. जीवनसाथी के स्वास्‍थ्य पर खर्च होगा. राजकाज से सफलता प्राप्त होगी. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. चिंता तथा तनाव में वृद्धि होगी. किसी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें. नकारात्मकता रहेगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. आय में निश्चितता रहेगी.

सिंह राशि
आज के दिन दूर-समीप की यात्रा होगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. भाग्य का साथ रहेगा.शत्रु शांत रहेंगे. धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे. व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. नए कार्य प्रारंभ करने की योजना बनेगी. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. निवेश शुभ रहेगा. नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. 

कन्या राशि
आज भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी. परिवार से सहयोग मिलेगा. मित्रों से मुलाक़ात होगी. संतान पक्ष से स्वास्थ्‍य तथा अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी. नई योजना बनेगी. तत्काल लाभ नहीं मिलेगा. कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे.

तुला राशि
आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. इच्छित कार्य पूर्ण हो सकते हैं. वाहन सावधानी से चलाएं. थकान व कमजोरी रह सकती है. स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है. कानूनी अड़चन दूर होकर स्थिति मनोनुकूल होगी. लाभ के अवसर हाथ आएंगे. सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है. 

वृश्चिक राशि
आज के दिन आछे कार्यों में धन खर्च होगा. आज योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम-प्रसंग में हड़बड़ी न करें. वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. वाणी पर नियंत्रण रखें. नकारात्मकता रहेगी. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें. युवक व युवती विशेष सावधानी बरतें. विवाद को बढ़ावा न दें. स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. लेन-देन में सावधानी रखें. आय में निश्चितता रहेगी.

धनु राशि
आज के दिन पराक्रम में वृद्धि होगी. आज विशेष शारीरिक सुख मिलेगा. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. कानूनी बाधा संभव है. हल्की हंसी-मजाक करने से बचें. विरोधी सक्रिय रहेंगे. धनहानि किसी भी तरह हो सकती है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. व्यवसाय ठीक चलेगा. 

मकर राशि
आज के दिन अनुकूल रहेगा. कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपमान हो. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.  चिंता तथा तनाव रहेंगे. सुख के साधनों पर व्यय होगा. स्थायी संपत्ति में वृद्धि के योग हैं. प्रॉपर्टी के काम बड़ा लाभ दे सकते हैं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. नौकरी में सुख-शांति रहेंगे. निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें.

कुंभ राशि
आज के दिन किसी भी मौके में न चुकें.  घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. आंखों को रोग व चोट से बचाएं. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. मनोरंजक यात्रा की आयोजना हो सकती है. किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा. मित्र व संबंधियों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा. कारोबार मनोनुकूल रहेगा. 

मीन
आज के दिन अपेक्षित कार्य पूर्ण हो सकते है. आज योजनाओं के फलीभूत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. आज भाग्य का साथ मिलेगा. व्यवसाय ठीक चलेगा.  भागदौड़ रहेगी. जोखिम न लें. कष्ट, भय, चिंता तथा तनाव का वातावरण बन सकता है. जोखिम व जमानत के कार्य टालें. वाणी पर नियंत्रण रखें. दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें .

