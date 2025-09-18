Rashifal 19 September 2025: आज इन राशियों के जातक सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 19 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन (18 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज के दिन समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा लेकिन जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे और कारोबार में सफलता प्राप्त होगी. निवेश शुभ रहेगा. व्यवहार में आए परिवर्तन से लोग अचंभित होंगे. अपने कार्य में मन लगेगा. शत्रु सक्रिय रहेंगे और शत्रु पक्ष से सावधान रहें अन्यथा हानि हो सकते है. मेहनत के अनुरूप धन नहीं मिलने से नौकरी छोडऩे का मन बन सकता है. थोड़ा संभल कर रहें विवाद हो सकते हैं.

वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार ले कर आ सकते है. शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड से लाभ मिलेगा. आय में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होने से परेशानी समाप्त होगी. कार्य व्यापार में प्रगति होगी जिससे धन प्राप्ति संभव है. परिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे. अपने हुनर से ख्याति मिलेगी. प्रशासनिक सेवा से जुड़े जातको को नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

मिथुन राशि

आज के दिन पूजा पाठ में शामिल होने के अवसर मिलेंगे और नौकरी में पदोन्नति की संभावनाएं भी बनी रहेंगी. संतान पक्ष से गुड न्यूज़ भी मिल सकते है. वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकते हैं. विदेश जाने के योग बन रहे हैं. आप की उन्नति में आ रही रुकावट दूर होगी लेकिन आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी जो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा. समय रहते उचित विद्वानों का मार्गदर्शन लें. समय अभी अनुकूल नहीं हैं.

कर्क राशि

आज के दिन आप किसी कार्य में व्यस्त रहेंगे और आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने में भी सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत सफल रहेगी. आय में वृद्धि होगी. आपके निकटतम लोग ही नहीं चाहते की आप आगे बढ़ें, थोड़ा सतर्क रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें. भितरघात वालों से सावधान रहें. कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी.

सिंह राशि

आज के दिन अनुकूल समाचार मिलेंगे जो आपके परिवार के लिए लाभदायक रहेंगे इसलिए अपने जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वयं को गंभीर रखें. आप का व्यवहार ही लोगों को आकर्षित करता है. व्यापार विस्तार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है. जीवनसाथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें.

कन्या राशि

आज के दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि नौकरी में तरक्की के आसार रहेंगे इसलिए ऑफिस के उच्च अधिकारियों से भी सहयोग प्राप्त होगा. रुके कार्यों में गति आएगी. स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें. वाणी और व्यवहार में संयम रखें अन्यथा तनाव रहेगा. न्यायालयीन फैसला आप के पक्ष में हो सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा. समय अनुकूल है.

तुला राशि

आज के दिन आपके माता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, क्योंकि आज आपको अपने परिवार की चिंता रहेगी. किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नौकरी में बदलाव के योग है. तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी सफल होंगे. दांतों में विकार और थकान महसूस होगी जिससे मस्तिष्क में तनाव और बेचैनी बढ़ेगी. मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन अधिक भाग दौड़ रहेगा. वाणी में मधुरता बनाए रखें अन्यथा नुकसान संभव है. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय सफलता लिए हैं. आप के कार्य की प्रशंसा होगी. अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है. विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है. कारोबारी यात्रा लाभप्रद होगी.

धनु राशि

आज के दिन कीमती वस्तुओं की खरीदारी करने की योजना बना सकते है जिससे आपको धन खर्च होगा. आय के नए स्त्रोत स्थापित होंगे. भाग्य का साथ और इष्ट आशीर्वाद से नई सफलता को प्राप्त करेंगे. सेहत का पाया कमजोर रहेगा. मेहनत अधिक रहेगी. पारिवारिक खर्च बढ़ेगा. कार्यस्थल पर कुछ कर्मचारी आप का विरोध कर सकते हैं.

मकर राशि

आज के दिन पुरानी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और आपको लाभ की स्थिति बनेगी. अध्ययन में अवरोध आ सकते हैं. कार्यस्थल पर कर्मचारियों से परेशान रहेंगे. कमर में दर्द हो सकता है लेकिन अपने साथी के सहयोग से सेहत ठीक रहेगी. संबंधित विकार उभर सकते है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त हो सकता है. वाहन सुख संभव है.

कुम्भ राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. पराक्रम में वृद्धि होगी. जोखिम उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी जिससे आय में बढ़ोतरी होगी. कार्य पद्धति बदलने से लाभ होगा. रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है. विरोधी परास्त होंगे. परिवार में किसी वृद्धजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी .

मीन राशि

आज दिन की शुरुआत में सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे लेकिन अपने जीवनसाथी के प्रति आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा .आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी एवं कार्यों में सफलता मिलने के आसार रहेंगे. पूर्व में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा. संतान सुख प्राप्त होगा. जल्दबाजी से नुकसान हो सकते है. भाईओं का सहयोग मिलेगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.