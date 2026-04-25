Horoscope 26 April 2026: आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 26 अप्रैल रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

आज के दिन पिछले कुछ दिनों से बेहतर रहेगा. रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. आजीविका में नवीन प्रस्ताव मिलेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. मेहनत का फल मिलेगा.

वृष राशि

आज के दिन साधारण रहेगा. नौकरी वाले लोग आलसी स्वभाव के कारण कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्थाता फैलायेंगे. ख़ान-पान संयमित रखें अन्यथा पेट ख़राब हो सकता है. संपत्ति के कार्य लाभ देंगे. परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता मिलेगी. समाज में प्रसिद्धि के कारण सम्मान में बढ़ोतरी होगी. आजीविका में नवीन प्रस्ताव मिलेंगे.

मिथुन राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा. परिवार में आपसी प्रेम स्नेह बना रहेगा. धन की आमद को लेकर दिन के अंत में आशंकित रहेंगे. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. संतान से मदद मिलेगी. आर्थिक स्थिति में प्रगति की संभावना है. कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें. अचानक धन की प्राप्ति के योग हैं.

कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए शांति प्रद रहेगा. कार्य क्षेत्र में लाभ के सौदे हाथ आएंगे. भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी. उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. व्यवसाय ठीक चलेगा. अपनी बुद्धिमत्ता से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे. विकास की योजनाएं बनेंगी. निजीजनों में असंतोष हो सकता है.

सिंह राशि

आज के दिन महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. सेहत में उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती हैं. वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें. वस्तुएं संभालकर रखें. स्वास्थ्य पर व्यय होगा. यात्रा में अपनी वस्तुओं को संभालकर रखें. कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह रखें.

कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे. धन संबंधित लेन देन अथवा निवेश पर आज विराम रखें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. आय बढ़ेगी. घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी. अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करना चाहिए. व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक विश्वास न करें.

तुला राशि

आज के दिन आपका सार्वजनिक जीवन सुखमय रहेगा. वाणी और व्यवहार पर संयम रखें अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है. दूसरों से अपेक्षा न करें. चिंता तथा तनाव रहेंगे. जोखिम न लें. विवाद से बचें. राजकीय सहयोग मिलेगा एवं इस क्षेत्र के व्यक्तियों से संबंध बढ़ेंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. लेन-देन में सावधानी रखें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग आएंगे. कार्यपद्धति में विश्वसनीयता बनाए रखें. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. समय ठीक नहीं है. वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें.

धनु राशि

आज के दिन आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहेगा. संतान पक्ष की उन्नति होगी. घर में सुख शांति बनी रहेगी. किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा. रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे. व्यवसाय ठीक चलेगा. कामकाज में धैर्य रखने से सफलता मिल सकेगी. योजनाएं फलीभूत होंगी. मित्रों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें.

मकर राशि

आज के दिन कार्य सफलता वाला रहेगा. नौकरी पेशा वाले जातकों को आज सफलता मिलने की संभावना रहेगी. नए अनुबंध होंगे. यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे. झंझटों में न पड़ें. कार्य की प्रवृत्ति में यथार्थता व व्यावहारिकता का समावेश आवश्यक है. व्यापार में नई योजनाओं पर कार्य नहीं होंगे.

कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. सरकार की तरफ़ से नरमी रहेगी, काग़ज़ी कार्य आज ज़रूर पूर्ण कर लें. भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी. यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे. जोखिम न लें. व्यावसायिक चिंता दूर हो सकेगी. स्वयं के सामर्थ्य से ही भाग्योन्नति के अवसर आएंगे. योजनाएं फलीभूत होंगी.

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. जल्दबाजी से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा. घर परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. वरिष्ठजन सहयोग करेंगे. बुद्धि एवं तर्क से कार्य में सफलता के योग बनेंगे. यात्रा कष्टप्रद हो सकती है. अतः उसका परित्याग करें. भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

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