FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में बड़ा हादसा, शिवरीनारायण मेले में झूला टूटा, 6 लोग गिरे, हादसे में 2 युवती, एक महिला गंभीर घायल, गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. | अमित शाह से मिले CM चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के CM नायडू ने मुलाकात की | यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, यही है 'नया उत्तर प्रदेश'- योगी आदित्यनाथ, 'धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए खर्च हो रहा है', जो पैसा भ्रष्टाचार की चपेट में आता था-योगी, वो अब विकास में खर्च हो रहा है-CM योगी, 'नौजवानों के रोजगार के लिए खर्च हो रहा है'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लैब्स तक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को दिया खास तोहफा

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम से लेकर डिजिटल लैब्स तक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने छात्रों को दिया खास तोहफा

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुए बीमार

टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुए बीमार

मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

मनोज नरवणे की किताब पर संसद से लेकर सोशल मीडिया पर जारी है घमासान, अब पूर्व सेना प्रमुख ने दिया बड़ा अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

11 फरवरी 2026 दिन बुधवार का दिन आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मुजमादार से मेष से लेकर मीन तक की राशियों का राशिफल जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 10, 2026, 08:55 PM IST

Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

11 फरवरी 2026, बुधवार का दिन बुध ग्रह के प्रभाव में रहेगा, जो बुद्धि, व्यापार, संवाद और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. इस दिन चंद्रमा की चाल भी कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है, जबकि कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं आपकी राशि का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा. आज आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा. नौकरी और व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.
 
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)

आज के दिन आपको फैसले जरा सोच-समझकर लेने होंगे क्योंकि आज आप भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें. यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन थकान महसूस होगी.

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके परिवार और करियर में संतुलन लेकर आएगा. घर और ऑफिस दोनों जगह जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रहेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: चांदी
शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन दिन आपके लिए सफलता और सम्मान का होगा.आज आपका प्रभाव बढ़ेगा. नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपकी योजनाओं को लागू करने का होगा. आप लंबे समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे, उसे आज आगे बढ़ा सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 4

तुला राशि (Libra)

आज का दिन आपके लिए रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा. पार्टनरशिप और दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी. नौकरी में सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. कला और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी.

  शुभ रंग: गुलाबी
  शुभ अंक: 7

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन आपको धैर्य जरूरी रखने का संदेश दे रहा है. आज कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं दिखेंगी, लेकिन धैर्य रखें. धन लेन-देन में सावधानी बरतें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 8

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा. आज भाग्य आपका साथ देगा. नौकरी में नई शुरुआत हो सकती है. छात्रों के लिए दिन शुभ है. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन आपके लिए मेहनत का फल देने वाला होगा. आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे. धन लाभ और करियर ग्रोथ के योग हैं. परिवार में शांति बनी रहेगी.

शुभ रंग: ग्रे
शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए नए विचार और अवसर भरा दिन होगा. आज आपका दिमाग नए आइडियाज से भरा रहेगा. बिजनेस में इनोवेशन से फायदा होगा. दोस्त और नेटवर्किंग आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

शुभ रंग: बैंगनी
शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए भावनात्मक लेकिन सकारात्मक होगा. आज भावनाएं हावी रहेंगी, लेकिन सही दिशा में सोचेंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी.

शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 12

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ तीन एक्टिव बल्लेबाज
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
वो बोल्ड बाला जिसने इमरान हाशमी संग मचाया था तहलका, फ्लॉप करियर के बाद आखिर क्यों रातोंरात सुर्खियों में आई थीं ये हसीना?
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
PAN Card के इस्तेमाल में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव, आम लोगों पर होगा सीधा असर, जानें पूरी डिटेल
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
बच्चे-बूढ़ों का सबसे चहेता था 90s का ये मास्टरपीस, आज भी यूट्यूब पर करोड़ों में हैं व्यूज; आपने नहीं देखी यह IMDb रेटेड शो?
MORE
Advertisement
धर्म
Grahan in February: फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
फरवरी में 15 दिनों के अंतराल पर लगेंगे 2 ग्रहण, एक महीने में सूर्य-चंद्र ग्रहण का क्या होगा असर?
Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 
13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 9 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
MORE
Advertisement