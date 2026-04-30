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Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा

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Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार, आज बुध पूर्णिमा का दिन अधिकांश राशियों के लिए मिला-जुला लेकिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. कहीं धन लाभ और तरक्की के योग हैं, तो कहीं खर्च और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 30, 2026, 10:05 PM IST

Aaj Ka Rashifal: कैसा होगा आपके लिए आज का दिन? बुध पूर्णिमा पर यहां पढ़ें अपना राशिफल, जानें किस पर बरसेगी भगवान बुद्ध की कृपा

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

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कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत, संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का है. कई राशियों को आर्थिक लाभ और नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ को खर्च और मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है. परिवार और संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने से दिन बेहतर रहेगा.

मेष राशि
आज का दिन बीते दिनों की तुलना में अधिक शांति से बिताएंगे. आपके स्वभाव में नरमी रहने से परिजनों के साथ चल रहे मनमुटाव भी सामान्य हो जाएंगे. धन लाभ के योग बने हुए हैं. नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं. परिवारजनों के साथ किसी समारोह में जाने की संभावना है. खरीददारी में अधिक खर्च हो सकता है.

वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कारोबार में आर्थिक लाभ होगा. संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी. बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिलने की संभावना है. पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जाने का योग बन सकता है. सेहत का ध्यान रखें. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा.

मिथुन राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. परिवार में मतभेद हो सकता है. नजदीकी रिश्तेदार से मुलाकात होगी. अनावश्यक खर्च बढ़ने से चिंता रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा. रुका हुआ धन मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा. स्वभाव पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें.

कर्क राशि
आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बन सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से तनाव बढ़ सकता है. जरूरतमंद बच्चों की मदद करने से मानसिक संतोष मिलेगा. कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में मददगार साबित होंगे. कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच संतुलन बना रहेगा.

सिंह राशि
आज का दिन शुभ रहेगा. धन लाभ के योग बनेंगे. नौकरी में तरक्की मिल सकती है. छोटे प्रवास पर जाने की संभावना है. विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है. संतान पक्ष से भी लाभ होगा. परिवार और मित्रों के साथ आनंददायक समय बिताएंगे. सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है.

कन्या राशि
आज आप अपनी योग्यता से हर मुश्किल को आसान बना लेंगे. कार्यस्थल पर काम का बोझ अधिक रहेगा. गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी. विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं. किसी बड़ी कंपनी से डील होने की संभावना है. खेल-कूद में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा. किसी परिचित से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है.

तुला राशि
आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. माता-पिता और बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्य सफल होंगे. शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे. कारोबार में लाभ होगा. नए कार्य शुरू कर सकते हैं. रहन-सहन में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है. विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार की कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

वृश्चिक राशि
आज जीवनसाथी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे. वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकता है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. घर के किसी बुजुर्ग से धन लाभ के योग हैं. घूमने जाने की योजना बन सकती है. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी. दफ्तर का लंबित कार्य पूरा होने से मन हल्का होगा. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं.

धनु राशि
आज का दिन लाभदायक रहेगा. संतान पर खर्च बढ़ सकता है. कड़ी मेहनत से कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे. कारोबार में वृद्धि होगी. सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी.

मकर राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा. वाणी की मधुरता से नए संबंध बनेंगे. खर्चों की अधिकता से चिंता हो सकती है. किसी पुरानी बात को लेकर तनाव रहेगा. कार्यों में मित्र का सहयोग मिल सकता है. अपनों का साथ सही दिशा दिखाएगा.

कुम्भ राशि
आज कारोबार में आर्थिक लाभ होगा. पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नए स्रोतों से धन प्राप्ति के योग हैं. वाणी पर संयम रखें और गुस्से से बचें. बुजुर्गों की सेवा करना शुभ रहेगा.

मीन राशि
आज जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. संतान सुख में वृद्धि होगी. कारोबार में कार्य सफल होंगे और धन लाभ होगा. शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी होगी. गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा. कार्यस्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा.

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