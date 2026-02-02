Aaj ka Rashifal: आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार 3 फरवरी 2026 का दिन ग्रहों की चाल के लिहाज़ से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दिन चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों के आपसी प्रभाव से सभी 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग स्तर पर भावनात्मक, आर्थिक और व्यावहारिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कुछ राशियों के लिए यह दिन आत्ममंथन और निर्णय का है, तो कुछ के लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.जहां कुछ राशियों को धैर्य और संयम की परीक्षा देनी होगी, वहीं कुछ को अपनी मेहनत का परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं. भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि सोच-समझकर उठाया गया एक कदम भविष्य की दिशा बदल सकता है. कुल मिलाकर, यह दिन आत्मविश्वास, संतुलन और सही समय पर सही निर्णय लेने का संदेश देता है. आइए जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपको रुककर सोचने की सीख देगा. जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले नुकसान पहुँचा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कोई पुराना अधूरा काम फिर से सामने आ सकता है. पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. भावनात्मक रूप से थोड़ी बेचैनी संभव है, लेकिन शाम तक स्थिति संतुलित होगी. धन के मामले में जोखिम से बचें. आज शरीर से ज़्यादा मन को आराम की ज़रूरत है.

सलाह: प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति अपनाएँ.

वृषभ राशि (Taurus)

आज स्थिरता आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी. जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पहचान मिलने के योग हैं. पैसों से जुड़ा कोई पुराना निर्णय आज फायदा दे सकता है. रिश्तों में भरोसा गहरा होगा, लेकिन ज़िद से बचें. सेहत में गर्दन या गले से जुड़ी समस्या हो सकती है. आज का दिन भविष्य की नींव मजबूत करने वाला है.

सलाह: आराम और अनुशासन का संतुलन बनाए रखें.



मिथुन राशि (Gemini)

यह दिन आपके लिए कम्युनिकेशन टेस्ट लेकर आएगा. बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, इसलिए शब्दों में सावधानी रखें. नौकरी या बिज़नेस में नया संपर्क फायदेमंद होगा. मन चंचल रहेगा, लेकिन निर्णय लेने से पहले ठहरना ज़रूरी है. सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा लाभ संभव है.

सलाह: हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं.

कर्क राशि (Cancer)

आज भावनाएँ गहरी होंगी. पुराने रिश्ते या यादें मन को विचलित कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपसे सहानुभूति की उम्मीद की जाएगी. आर्थिक रूप से दिन संतुलित है, लेकिन खर्च भावनाओं में बहकर न करें. परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा.

सलाह: खुद को दोष देना छोड़ें, आगे बढ़ें.

सिंह राशि (Leo)

आज आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेगा. नेतृत्व से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. हालांकि अहंकार से दूरी बनाए रखना ज़रूरी है. प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी. धन संबंधी मामलों में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नींद पूरी लें.

सलाह: प्रशंसा मिले तो विनम्र रहें.

कन्या राशि (Virgo)

यह दिन डिटेल्स पर ध्यान देने का है. छोटी-सी गलती बड़ा असर डाल सकती है. ऑफिस या पढ़ाई में प्रदर्शन बेहतर होगा. स्वास्थ्य को लेकर सजगता ज़रूरी है, खासकर पाचन से जुड़ी. रिश्तों में व्यावहारिक सोच हावी रहेगी.

सलाह: परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करें.



तुला राशि (Libra)

आज संतुलन बनाए रखना चुनौती होगा. दो विपरीत स्थितियों के बीच फँस सकते हैं. पार्टनरशिप के मामलों में स्पष्ट बातचीत ज़रूरी है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. कला, फैशन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन सकारात्मक है.

सलाह: दूसरों को खुश करने से पहले खुद को समझें.



वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज रहस्य और रिसर्च से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. कोई छुपी हुई जानकारी सामने आ सकती है. भावनाओं में तीव्रता रहेगी, लेकिन कंट्रोल ज़रूरी है. धन लाभ के संकेत हैं, खासकर पुराने निवेश से.

सलाह: हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं.

धनु राशि (Sagittarius)

आज सीखने और आगे बढ़ने का दिन है. यात्रा, पढ़ाई या नई योजना से जुड़ी खबर मिल सकती है. खर्च बढ़ सकता है, लेकिन अनुभव अमूल्य रहेंगे. रिश्तों में खुलापन रहेगा.

सलाह: भविष्य के लिए आज की लापरवाही न करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें संभालने में सक्षम रहेंगे. करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. पारिवारिक मामलों में आपकी राय अहम होगी. सेहत में कमर या घुटनों का ध्यान रखें.

सलाह: हर बोझ अकेले उठाने की ज़रूरत नहीं.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज सोच दूसरों से अलग रहेगी. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में लाभ होगा. दोस्ती और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा. भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी है.

सलाह: अलग होना कमजोरी नहीं, ताकत है.

मीन राशि (Pisces)

आज अंतर्ज्ञान बेहद मजबूत रहेगा. जो महसूस कर रहे हैं, वही सही दिशा दिखाएगा. रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी. धन के मामलों में जल्दबाज़ी से बचें.

सलाह: अपनी भावना को कमजोरी न समझें.

