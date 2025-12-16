FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया, मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध | प्रियंका गांधी वाड्रा का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा- सरकार ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, ग्राम पंचायत का अधिकार अपने पास लिया, यह गरीबों के हक पर चोट | संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन, मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश करेगी सरकार

राशिफल

राशिफल

Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल

अंकशास्त्र में मूलांक 8 को शनि का अंक माना जाता है, जो कर्म, अनुशासन और संघर्ष के बाद सफलता का प्रतीक है. वर्ष 2026 मूलांक 8 वालों के लिए धीमी लेकिन स्थायी प्रगति, बड़े निर्णय और जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 16, 2025, 08:59 AM IST

Mulank 8 Horoscope 2026: मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026? मेहनत, धैर्य और बड़े बदलावों लेकर आएगा नया साल

मूलांक 8 के लिए कैसा बीतेगा 2026 ?

2026 मूलांक 8 वालों के लिए संघर्ष से सफलता तक का सफर है. धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय आपको आर्थिक स्थिरता, करियर ग्रोथ और भावनात्मक संतुलन देंगे. यह साल आपको मजबूत और परिपक्व बनाकर आगे बढ़ाएगा.

जनवरी 2026

साल की शुरुआत थोड़ी भारी जिम्मेदारियों के साथ होगी. काम में दबाव रहेगा और मन में बेचैनी रह सकती है. आर्थिक रूप से खर्च अधिक होंगे, इसलिए बजट पर नियंत्रण जरूरी है. करियर में वरिष्ठों से मतभेद से बचें. स्वास्थ्य में थकान, नींद की कमी या जोड़ों का दर्द हो सकता है. प्रेम जीवन में दूरी या गलतफहमी संभव है, संवाद बहुत जरूरी रहेगा.

फरवरी 2026

इस महीने चीजें धीरे-धीरे संतुलन में आएंगी. रुका हुआ पैसा मिलने के संकेत हैं. नौकरी में स्थिरता आएगी, लेकिन बदलाव की इच्छा बढ़ेगी. हेल्थ में सुधार होगा, यदि दिनचर्या सुधारी जाए. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मार्च 2026

मार्च मूलांक 8 के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला महीना है. करियर में नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है. बिजनेस में छोटे लेकिन स्थायी लाभ होंगे. हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को कोई खास रिश्ता मिलने के संकेत हैं.

अप्रैल 2026

यह महीना निर्णय लेने का है. नौकरी बदलने या नई दिशा चुनने का विचार आ सकता है. आर्थिक रूप से जोखिम लेने से बचें. स्वास्थ्य में पेट या पीठ से जुड़ी समस्या हो सकती है. रिश्तों में ईगो क्लैश से बचना जरूरी है. धैर्य और समझदारी से काम लें.

मई 2026

मई में मेहनत का फल मिलने लगेगा. करियर में पहचान बढ़ेगी और बॉस का भरोसा मिलेगा. धन आगमन सुधरेगा. हेल्थ में ऊर्जा बढ़ेगी. प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन लौटेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

जून 2026

यह महीना करियर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है. प्रमोशन या सैलरी इन्क्रीमेंट की संभावना है. निवेश के लिए अच्छा समय है, लेकिन सलाह लेकर. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर बातचीत होगी. शादी के योग बन सकते हैं.

जुलाई 2026

जुलाई में खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर परिवार या यात्रा पर. काम में दबाव रहेगा, लेकिन आप संभाल लेंगे. हेल्थ में ब्लड प्रेशर या थकान की शिकायत हो सकती है. रिश्तों में भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा. धैर्य से काम लें.

अगस्त 2026

यह महीना स्थिरता और संतोष का है. करियर में चीजें आपके पक्ष में रहेंगी. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. हेल्थ में सुधार होगा. प्रेम जीवन में गहराई आएगी और परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा. मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.

सितंबर 2026

सितंबर में भविष्य की प्लानिंग मजबूत होगी. प्रॉपर्टी या लॉन्ग-टर्म निवेश के योग हैं. नौकरी में सम्मान बढ़ेगा. हेल्थ अच्छी रहेगी. रिश्तों में विश्वास और स्थिरता आएगी. यह महीना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

अक्टूबर 2026

इस महीने भागदौड़ बढ़ेगी. करियर में नई चुनौती आएगी, लेकिन आप सफल रहेंगे. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. हेल्थ में नींद और तनाव पर ध्यान दें. प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है, शांति से बात करें.

नवंबर 2026

नवंबर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जाएगा. हेल्थ में सावधानी रखें, खासकर शुगर या बीपी. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. परिवार में शुभ समाचार मिल सकता है.

दिसंबर 2026

साल का अंत संतोष और आत्मगौरव के साथ होगा. करियर में आपकी मेहनत की पहचान होगी. धन संचय संभव है. हेल्थ स्थिर रहेगी. प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी. नए साल के लिए मजबूत आधार बनेगा.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

